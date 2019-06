Tenis de mesa José Manuel Ruiz jugará en el Huétor Vega la próxima temporada José Manuel Ruiz refuerza al CD Huétor Vega. / C. E. El equipo granadino incorpora también a Dragos Antimir y el entrenador será Chen Jian 'Willy', que sustituye a Miguel Fernández Ros JULIO PIÑERO Granada Sábado, 15 junio 2019, 00:07

José Manuel Ruiz ya tiene equipo para la próxima temporada. Tras producirse el descenso del Cambados concluyó su vinculación con el club gallego y ya se ha comprometido para jugar en el CD Huétor Vega, equipo granadino que compite en la División de Honor de tenis de mesa.

El palista accitano tiene por delante el reto de lograr la clasificación para Tokio 2020, lo que supondría disputar sus séptimos juegos paralímpicos. En la actualidad ocupa el quinto puesto en el ránking mundial.

El CD Huétor Vega ha cambiado de directiva. Tras la marcha de Antonio Sánchez, el club está presidido ahora por Manuel Jesús Valverde. No va a continuar como entrenador Miguel Fernández Ros. La política del club pasa por no hacer ningún gasto que no sea imprescindible, lo que impide poder costear el puesto de técnico. Se marcha tras realizar un gran trabajo. En la pasada campaña consiguió firmar una gran primera vuelta con un equipo compuesto por jugadores granadinos.

Como entrenador va a estar esta próxima temporada Chen Jian, más conocido por 'Willy', un técnico que formó parte de la cantera del desaparecido CajaGranada. Llevará tanto el primer equipo como la escuela del club granadino.

Además de José Manuel Ruiz, se incorpora como jugador al Huétor Vega Dragos Antimir, un palista moldavo afincado en Granada y que ha pertenecido en estas últimas temporadas al equipo de La Zubia. Como entrenador tiene a Robert Gardos.

El único jugador que continúa es Israel Rodríguez, con el que se completa el equipo. No van a seguir Antonio Sánchez y Fran Vivancos. El objetivo será mantener la categoría. El club confía en lograr mayor patrocinio para costear la temporada.