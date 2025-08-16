Jerónimo Cañas hace un buen papel con Irlanda en la Euro Cup de la FIP

Ideal Sábado, 16 de agosto 2025, 17:42 Comenta Compartir

La FIP Euro Padel Cup se ha disputado en las instalaciones del Club G24 de Madrid, competición que es la primera vez que se organiza, debido al gran número de nuevos países que se han adherido a la FIP (Federación Internacional de Pádel), por lo que se estrena así este campeonato continental. El argentino, afincado en Granada, Jerónimo Cañas, seleccionador y entrenador de todos los equipos nacionales de pádel de Irlanda, estuvo en Dublín, entrenando a sus jugadores, para viajar a Madrid junto al cordobés Álvaro Cabello, también técnnico los equipos nacionales femeninos y masculinos de Irlanda.

Las selecciones de Cañas realizaron un gran papel, ya que la selección femenina quedó en el puesto 17 y el equipo masculino logró terminar en el 21. Cabe recordar que participaron un total de 44 selecciones de Europa, y que el equipo femenino irlandés logró vencer a las selecciones de la talla de Rumanía y Montenegro. Mientras que el conjunto masculino destacó por su triunfo sobre Kosovo, dando mucha batalla frente a San Marino y Chipre.

Temas

Pádel

Irlanda