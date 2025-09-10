Jero Cañas impartió clases y clínic en el club de Montreal

Ideal Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:58 Comenta Compartir

El entrenador argentino y afincado en Granada Jero Cañas fue contratado por el primer club de pádel de Montreal, el Club Pádel Montreal, para impartir clases, clínic y entrenar a varios de los mejores jugadores de la zona. Cañas estuvo desde el 30 de agosto hasta el 7 de septiembre, enseñando su pasión por el pádel a la afición canadiensea, que no para de crecer.

Curso en Motril

Hasta este jueves estará abierto el plazo de inscripción para apuntarse a la XXXI Edición del Curso de Monitor de Pádel del Centro Mediterráneo, en Motril. Este curso está avalado por El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.

El coste del curso es de 179 euros por alumno. Cada alumno recibirá un título de monitor de pádel y será incluidos en una bolsa de trabajo a nivel nacional e internacional.

El curso se realizará los días 13 y 14 de septiembre. Está dirigido a personas con un nivel inicial o medio de juego. El objetivo es formar a futuros monitores de pádel.

