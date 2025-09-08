Javier Molino logra su tercer Open 'Ciudad de Loja'

Paco Castillo Loja Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:48 Comenta Compartir

El 47 Open de Tenis 'Ciudad de Loja' ya tiene ganador en el cuadro masculino. Precisamente, el mismo que inscribió su nombre el pasado año y que ya suma tres títulos en el torneo lojeño. Se trata del tenista sexitano Javier Molino, que se impuso en una disputada y emocionante final ante el joven natural de Elche Alberto García, al que se impuso en tres sets por 6-3, 6-7 y 7-5 en casi tres horas de duración. Fue una final digna de la importancia y el prestigio del torneo lojeño, que se encamina ya hacia los 50 años de existencia, convirtiéndose en uno de los de más tradición en Andalucía.

La final comenzó con Alberto García iniciando con su servicio, que logró ganar, al igual que hizo Javier Molino, en su primer saque. Rápidamente, en el tercer juego, el granadino rompió el servicio de su rival, tomando ya una ventaja que mantuvo para adjudicarse la primera manga por 6-3.

En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su saque hasta que, de nuevo el tenista de Almuñécar rompió el servicio para colocarse con un 5-3, que parecía acercar el triunfo para Molino. De hecho, llegó a tener bola de partido con su saque, que no aprovechó. El segundo set acabó en el 'tie break', que se adjudicó el tenista ilicitano.

El tercer set comenzó con dominio de un Alberto García cada vez con más confianza. El alicantino volvió a romper el saque de Molina para colocarse con un 3-1 a su favor y, con su siguiente saque, tuvo la opción de aumentar la ventaja, que no aprovechó. A partir de ahí se volvió a igualar el choque, que llegó a unos emocionantes juegos finales. Dos dobles faltas hicieron que el granadino volviera a romper el servicio para colocarse con un 5-6 a favor y saque en el siguiente juego para llevarse el triunfo. El jugador de Elche volvió a salvar otras dos bolas de partido, pero erró la última que acabó dando el triunfo a un Molino que revalida el título.

Ampliar La malagueña Carlota Blanco, campeona En el cuadro femenino, la ganadora fue la joven malagueña Carlota Blanco (2), quien se impuso en la final a la talicantina Mar Hernández (1), en apenas una hora y media de juego y con un resultado de 6-3 y 6-4. Carlota Blanco, con apenas 16 años recién cumplidos y actual campeona de Andalucía cadete, se mostró muy superior durante toda la final, que abrió rompiendo el primer servicio de su rival, una situación que fue una constante a lo largo de los dos sets, con tres roturas por parte de la malagueña en el primer set y otras tres en el segundo. La concejala de Deportes, María Ramos, y la edil socialista, Mari López, fueron las encargadas de entregar los trofeos y premios a campeona y subcampeona.

Temas

Tenis