Pádel Javi Ruiz se mantiene firme y entra en los cuartos de final en Menorca Javi Ruiz se dispone a golpear una bola de revés en el partido de ayer en Menorca. / W. P. T. Lucía Martínez y Teresa Navarro pierden ante Gemma Triay y Lucía Sainz y se despiden del torneo balear JULIO PIÑERO Granada Viernes, 11 octubre 2019, 01:43

Javi Ruiz se mantiene fuerte en el Open de Menorca y junto a su compañero Uri Botello venció en los octavos de final de este torneo del circuito World Pádel Tour. Se impusieron por 6-2 y 6-2 a Marcello Jardim y Denis Perino. Este triunfo les permitió clasificarse para los cuartos de final, donde les espera una de las parejas más complicadas del circuito. Sus rivales van a ser Pablo Lima y Ale Galán.

El jugador granadino ha llegado en buen momento a este torneo y se mostró muy sólido en su juego desde el inicio. Estuvo firme con su servicio y estuvo certero con sus golpes. Apenas cometió errores no forzados, al igual que le ocurrió a Uri Botello.

Llevaron la iniciativa en el primer set. No tardaron en coger la delantera en el marcador para adquirir más confianza. Pronto pudieron lograr el primer 'break' para coger ventaja. No cedieron con su servicio y eso les llevó a sentirse más seguros. Javi Ruiz estuvo contundente cerca de la red y dejó casi sin respuesta a Jardim y Perino, que no pudieron frenar el vendaval que les vino encima.

Uri Botello también se mostró muy seguro. Provocó errores en sus rivales y estuvo fuerte al resto. Se compenetró muy bien con el granadino y eso les permitió dominar la situación en todo momento. El primer set lo ganaron con relativa facilidad. La segunda manga no cambió mucho en su desarrollo. Hubo equilibrio al principio, hasta que llegó otro 'break' por parte de Javi Ruiz y Uri Botello para terminar ganando.

En el apartado femenino, no pudieron seguir adelante Lucía Martínez y Teresa Navarro. Las jugadoras granadinos tuvieron un duro enfrentamiento ante la pareja número 3 del mundo. Perdieron por 6-4 y 6-4 ante Gemma Triay y Lucía Sainz, favoritas en cada torneo para llegar a lo más alto. De todos modos, Martínez y Navarro, que son en la actualidad la pareja 12 del ránking WPT, no se lo pusieron fácil a las jugadoras entrenadas por Rodrigo Ovide, que finalmente consiguieron su pase a cuartos de final con apenas distancia de un 'break'.