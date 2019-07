Pádel Javi Ruiz, Lucía Martínez y Teresa Navarro caen en el Open de Valencia Javi Ruiz vio cortada su buena racha en el World Pádel Tour. / IDEAL Los jugadores granadinos no consiguieron pasar a los cuartos de final J. PIÑERO Granada Viernes, 12 julio 2019, 03:35

Javi Ruiz no pudo prolongar su buena racha en el World Pádel Tour y quedó apeado en la ronda de octavos de final del Open de Valencia. Junto a su compañero Uri Botello perdió por 6-4 y 7-6 frente a los argentinos Federico Chingotto y Juan Tello. Ni siquiera pudieron forzar un tercer set en un partido en el que no se sintieron cómodos desde un principio y fueron a remolque en el marcador. En la segunda manga tuvieron algunas opciones más, pero finalmente cedieron en el 'tie break'. Ya no volverán a jugar hasta agosto.

Por su parte, Lucía Martínez y Teresa Navarro también fueron eliminadas en el torneo valenciano. Perdieron frente a Catarina Nogueira y Paula Josemaría por 1-6, 6-0 y 7-5. Tras un set para cada pareja, fue en la tercera manga donde se decidió el pase a cuartos de final.