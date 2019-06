Pádel Javi Ruiz no logra clasificarse para la final del Máster de Valladolid Javi Ruiz consiguió en Valladolid su mejor resultado de esta temporada. / W. P. T. El jugador granadino pierde junto a Uri Botello ante la potente pareja que forman Paquito Navarro y Juan Lebrón por 6-2 y 6-3 JULIO PIÑERO Granada Sábado, 22 junio 2019, 19:05

Javi Ruiz no pudo clasificarse para disputar la final del Máster de Valladolid, torneo del circuito World Pádel Tour. Junto a su compañero Uri Botello perdió frente a la potente pareja que forman los sevillanos Paquito Navarro y Juan Lebrón por 6-2 y 6-3. Sus rivales apenas dejaron fisuras y mostraron su buen nivel de juego, acorde al número 2 que ocupan en el ránking mundial.

El jugador granadino consiguió acceder a su primera semifinal de esta temporada tras derrotar el pasado viernes a los brasileños Lucas Campagnolo y Lucas Bergamini en un intenso partido. Pero en la jornada del sábado tuvieron enfrente a dos de los mejores jugadores del circuito, lo que hacía presagiar las dificultades con las que se iban a encontrar para estar en la final.

El partido se disputó en la pista ubicada en la Plaza Mayor de Valladolid. Paquito Navarro y Juan Lebrón buscaban el pase a la que podía convertirse en su sexta final de la temporada ante una pareja como la que conforman Javi Ruiz y Uri Botello, que aún no habían sido capaces de llegar a esta fase durante este año.

Firmes con su servicio comenzaron las dos duplas. Javi Ruiz y Uri Botello lograron en un principio contrarrestar los golpes y la seguridad en el juego de sus rivales, que apenas cometieron errores. Fue en el tercer juego, cuando llegó el primer 'break' para los jugadores que entrena Ramiro Choya. Eso ya representó el primer obstáculo para el granadino y su compañero, que comenzaron a ir a remolque ante dos oponentes muy poderosos. Paquito Navarro y Juan Lebrón se crecieron a partir de ese momento. Firmaron puntos espectaculares y regalaron a los aficionados golpes magistrales. Solo cedieron un juego más y cerraron en apenas media hora el primer acto con un contundente 6-2.

Parecido resultó el inicio de la segunda manga. Las dos parejas estuvieron firmes con sus saques y llevaron la iniciativa en los puntos. Pero de nuevo se repitió en parte la historia. La dupla sevillana sacó a relucir su potencia en la Plaza Mayor de Valladolid. Javi Ruiz y Uri Botello se vieron contra las cuerdas y no pudieron contrarrestar esa vendaval que se les vino encima. Sus rivales casi no les dejaron respirar y con un juego vertiginoso fueron minando su moral. Sí lograron al menos un juego más que en la manga anterior. De todos modos, no dieron su brazo a torcer y lucharon hasta el último punto, pero tuvieron que rendirse finalmente ante la superioridad de sus rivales.