Javi Ruiz se clasifica para las semifinales del Máster de Madrid

El jugador granadino ofrece un gran nivel de juego junto a Uri Botello para derrotar a Lima y Galán, la tercera pareja del ránking mundial

JULIO PIÑERO

Granada

Sábado, 7 septiembre 2019, 00:57

Javi Ruiz mostró que se encuentra en un gran momento de juego y forma y logró dar la sorpresa en el Máster de Madrid junto a su compañero Uri Botello. Rompieron los pronósticos al derrotar al brasileño Pablo Lima y al madrileño Alejandro Galán, la tercera pareja en el ránking mundial y que se habían mostrado intratables en los anteriores torneos del circuito World Pádel Tour.

Lograron imponerse por 6-4 y 6-4 tras firmar un gran partido, en el que desplegaron grandes golpes para neutralizar las virtudes de sus rivales. En la jornada de hoy disputarán las semifinales frente a un renacido Fernando Belasteguin y Agustín Tapia, que se han mostrado muy fuertes hasta ahora en el torneo madrileño, por lo que serán unos duros rivales.

Fue un auténtico partidazo el que abrió la ronda de los cuartos de final. Un enfrentamiento entre la pareja tres del ránking mundial y la número seis. Los imbatibles Alejandro Galán y Pablo Lima frente a una de las duplas más consolidadas del circuito, la que conforman Uri Botello y Javi Ruiz.

Muy sólidos en su juego y con las ideas claras entraron a la pista los cuatro jugadores. No estaban dispuestos a dar opciones y sin ceder con su servicio arrancaron las dos parejas. De esta forma, en el sexto juego la igualdad lucía en el marcador. A partir de ahí llegó el primer 'break' del partido. Como premio a su regularidad y a todo el esfuerzo desplegado en esos primeros compases, fueron Javi Ruiz y Uri Botello los que consiguieron la ventaja, que aprovecharon para tomar distancia y terminar llevándose esa manga por 6-4.

Seguros con su saque continuaron las dos parejas, aunque fueron los terceros del mundo los que más sufrían sobre la pista. El jugador granadino se mantuvo en estado de gracia y ejecutó grandes golpes, que sacaron de la pista a sus rivales en varios momentos del partido. Volvieron a hace otro 'break' y no cedieron con su servicio. Sacaron rédito a la desconexión de Alejandro Galán y a los errores que cometió Pablo Lima, que no mostró su mejor versión y se vieron afectados anímicamente por lo que se les vino encima. No desaprovecharon la oportunidad Javi Ruiz y Uri Botello y aseguraron su presencia en las semifinales.