Javi Ruiz alcanza las segundas semifinales de la temporada

Javi Ruiz trata de devolver una bola difícil junto a la red. / W. P. T.

Javi Ruiz alcanzó por segunda vez esta temporada la clasificación para las semifinales en el World Pádel Tour. Junto a su compañero Uri Botello superó en el Open de Bastad (Suecia) a la pareja que forman Adrián Blanco y Javier Martínez. Se impusieron por 6-3 y 6-3 en un partido que apenas superó la hora de juego. En la jornada de hoy deberán medirse a los argentinos Franco Stupaczuk y Matías Díaz, que eliminaron en los cuartos de final a Agustín Gómez Silingo y Adrián Allemandi.

Antelo y Martínez venían de eliminar en octavos de final a la pareja número uno del mundo, los argentinos Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez, y por primera vez se colaron en los cuartos de final. Javi Ruiz y Uri Botello mostraron que se encuentran en su mejor momento de la temporada. En el primer set estuvieron sobrios y muy seguros en sus golpes, con escaso porcentaje de errores no forzados. Con una táctica perfecta consiguieron ponerse por delante en el set con una rotura tempranera. Sus rivales se defendieron como pudieron y buscaron las opciones para desmontar el esquema de juego de la pareja que entrena Raúl Arias. No cedieron con su servicio y esa primera manga no se les escapó.

En el segundo acto se vivió una historia parecida. Mucha intensidad por parte de los cuatro jugadores, aunque Ruiz y Botello siguieron muy acertados en los momentos decisivos. Volvieron a hacer otro 'break' y no fallaron con sus servicios. De esa forma, se aseguraron el pase a las semifinales.

Derrota femenina

Por su parte, las granadinas Lucía Martínez y Teresa Navarro tuvieron que afrontar un duro reto en los cuartos de final. Debieron enfrentarse a Marta Marrero y Marta Ortega, la pareja número uno del ránking mundial. Acabaron perdiendo por 6-1 y 7-5, aunque ofrecieron una gran imagen y hasta tuvieron opciones de hacer varios 'break' en el segundo set, que en caso de concretar les habría llevado a una tercera manga.

La paridad se mantuvo durante los primeros seis juegos y del 3-3 se pasó a un 5-4 y saque para finiquitar su pase a la semifinales para Marrero y Ortega. Pero en el último suspiro obtuvieron premio Navarro y Martínez, que hicieron un oportuno 'break' para llegar al 5-5, si bien después perdieron el partido.