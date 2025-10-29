El sueño copero del Maracena

La Unión Deportiva Maracena vivió su particular sueño copero. Hasta las malas previsiones meteorológicas dieron tregua justo a tiempo dando paso a una noche para ... el recuerdo. El resultado, lógico y normal, quedó en anécdota.

El cambio de instalación para la disputa del partido fue un acierto total. La gestión del acontecimiento a nivel institucional por parte del club presidido por Sergio Gómez estuvo, más que de sobra, a la altura de las circunstancias. La seguridad prepartido, con recibimiento incluido, la incondicional afición, la gestión de los accesos, la elegancia propia de un palco de honor y, faltaría más, la imagen del equipo sobre el verde.

No era sencillo, pero se consiguió una muy alta calificación en estos arduos aspectos. Los propios delegados federativos, e incluso los dirigentes de la entidad valencianista, reconocieron no notar para nada la diferencia con respecto a uno de sus habituales partidos en la élite. Cualquier maracenero, así como cualquier amante del fútbol granadino amateur, se sentirá, para siempre, orgulloso de este día.

Dirigentes, afición, técnicos y, por supuesto, jugadores hicieron que la diferencia de hasta seis categorías entre equipos se borrara de la mente de todos. Cerca de 10.000 personas, a lo que hay que añadir una gran cuota de telespectadores, pudimos comprobarlo. La imagen de este club ha dado la vuelta a España, demostrando que no hay sueños imposibles. Ha sido capaz de hacer resurgir un sentimiento de pertenencia en un pueblo que fue capaz de teñir de azul un estadio de Primera división un martes.

Y, quizá lo más importante, ha despertado una simpatía especial hacia el fútbol amateur más allá de la provincia. Se ha puesto en valor que no hace falta ser profesional para ser un gran deportista. Y es que las metas serán tan altas como el esfuerzo, constancia, e ilusión aplicados en conseguirlas. Por todo ello, bravo Maracena por alcanzar su particular meta del sueño copero. Reflexionemos pues.