Jaime Castro, nuevo Campeón de España de Snowboard Slope Style
ALEJANDRO MOLINA GRANADA Martes, 9 abril 2019

El granadino del Club Surfin Jaime Castro se proclamó el pasado domingo Campeón de España Absoluto de Snowboard en la modalidad de slope style. El campeonato tuvo lugar en la estación catalana de Port Ainé y también vio coronarse en categoría femenina a la malagueña de la Federación Andaluza Rocío Antúnez.

Jaime cerró de este modo una temporada muy buena en la que no sólo se llevó el título nacional sino que logró buenos resultados en Copa de Europa cuyos puntos le valdrán para poder participar el año que viene en una prueba de la Copa del Mundo. Es la mejor recompensa para el 'rider' de Sierra Nevada, que sigue llamando a las puertas del equipo nacional.

El granadino no tuvo rival en Por Ainé y desde la misma ronda clasificatoria ya dejó bien claro que nadie le iba a inquietar en su asalto al título. «Tenía muy clara la ronda que quería hacer y sabía que si salía bien podía ganar sin dificultad». Dicho y hecho. En el primer salto hizo un cab nine double y en el rail, un back side blunt 270. Lo planchó y el acceso a la final estaba asegurado, toda vez que aventajó al segundo clasificado, Sergio Murillo, en 100 puntos. Jaime no quiso arriesgar en la segunda y la salvó con un back flip en el salto y otro back side blunt 270 en el rail. Con esta tranquilidad se plantó en la final y volvió a hacer las mismas rondas prácticamente perfectas. En segunda posición se clasificó el madrileño Sergio Murillo y en tercera el aragonés Patrick Gilmartin.

En damas absoluto el título también viajó a Sierra Nevada porque la mejor fue Rocío Antúnez, del Club Caja Rural. Segunda se clasificó la aragonesa Alba Teres. A destacar también los resultados andaluces en infantil, con el título logrado por joven Aritz López, perteneciente al club SNTER, y el logrado por Unai López (Snowters) en categoría Kids.