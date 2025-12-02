Ismael Bacas y Sonia Ortiz revalidan su título en la Subida al Conjuro

Espectacular jornada atlética con la disputa de la XXVI Subida Pedestre al Alto del Conjuro. Bonito ambiente a la salida, situada en la plaza de ... la Coronación, y también en la meta, por tercera vez en la historia ubicada en el interior del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 (EVA 9). La prueba contó de 18,5 kilómetros, toda vez que a lo habitual de todos los años se añadieron 700 metros hasta el EVA 9, llegando a un desnivel positivo de 810 metros.

Un total de 169 deportistas gozaron de vistas espectaculares, por parajes de Motril, Lújar, La Garnatilla y Gualchos-Castell de Ferro, y con Sierra Nevada a un lado y el Mar Mediterráneo al fondo. Continuos repechos, muy duros, con pocos descansos, y con un público repartido por el recorrido, ayudaron a sobrellevar la dureza.

En lo deportivo victoria incontestable del molviceño Ismael Bacas López, del Cueva de Nerja que con un tiempo de 1:16.30 se impuso por cuarta ocasión consecutiva. Tras sus pasos Tomas Joly de lo Lotbiniere, del Sierra Nevada Trail Running con 1:17:07; completando el podio Owen Davis, con 1:18:06. En féminas se impuso la motrileña Sonia Ortiz Fuentes, del CD Triatlón Granada que con 1:35:54 ganó también por cuarta ocasión y tercera consecutiva. Segunda fue Luna Molina Gómez, del Vas Motril con 1:47:04; tercera en la cumbre, con 1:50:16, acabó Ana Belén Arenas Sánchez. José Santiago Molina Amaro y Luna Molina dominaron en las clasificaciones locales.