Los ganadores, instalados en lo más alto del podio. José A. Salvador
Atletismo

Ismael Bacas y Sonia Ortiz revalidan su título en la Subida al Conjuro

El molviceño suma cuatro triunfos consecutivos por los tres de la motrileña

José A. Salvador

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:27

Comenta

Espectacular jornada atlética con la disputa de la XXVI Subida Pedestre al Alto del Conjuro. Bonito ambiente a la salida, situada en la plaza de ... la Coronación, y también en la meta, por tercera vez en la historia ubicada en el interior del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 (EVA 9). La prueba contó de 18,5 kilómetros, toda vez que a lo habitual de todos los años se añadieron 700 metros hasta el EVA 9, llegando a un desnivel positivo de 810 metros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

