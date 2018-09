Tenis de mesa El Huétor Vega y La Zubia abren la temporada en División de Honor Plantilla del CD Huétor Vega para esta temporada. / R. M. El partido se va a jugar hoy (17:00 horas) en el pabellón La Libertad JULIO PIÑERO GRANADA Sábado, 29 septiembre 2018, 00:37

La División de Honor masculina de tenis de mesa arranca este fin de semana para los dos equipos granadinos, que además deben enfrentarse entre sí en esta primera jornada. El partido se va a jugar hoy (17:00 horas) en el pabellón La Libertad entre el CD Huétor Vega y el Cortijo La Matanza La Zubia. Será la primera piedra de toque para dos conjuntos que confían en vivir una temporada tranquila en un grupo donde los equipos madrileños han sustituido a los catalanes.

El CD Huétor Vega ha cambiado su plantilla para este curso. Como entrenador continúa Miguel Ros y ha incorporado al juvenil Fran Cuesta, al sub 23 Israel Rodríguez y a Antonio García, al que se puede considerar como su extranjero por su nivel de juego. Actualmente está afincado en Canarias, pero no tendrá problemas para desplazarse para jugar los partidos. Es hijo del presidente del club. Ya no están Sergio Rosario, Juan Bautista Sevilla, Esteban Cuesta y Pablo Moreno. El club hueteño sigue aún pendiente de encontrar un patrocinador para consolidar su proyecto.

Por su parte, el Cortijo La Matanza La Zubia fue repescado pese a descender la pasada temporada, al hacerse con los derechos de la plaza del Alzira. Como entrenador sigue Vladimir Choubine y la plantilla la forman Guillermo Sánchez, que estaba en el Cambados, Dragos Antimir, Andrés Martínez y Sebas. Se marchó Pablo Zapata.