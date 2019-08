Waterpolo Huétor Vega se queda sin waterpolo para esta temporada Lance de un partido del Huétor Vega de la pasada temporada. / JESÚS J. HITA El equipo que preside Pío Salvador se fusiona con el Club Natación Alhambra y disputará sus partidos en la piscina municipal de La Chana JULIO PIÑERO Granada Domingo, 1 septiembre 2019, 02:21

No habrá waterpolo esta próxima temporada en Huétor Vega. El club representativo de esta localidad ha decidido trasladarse a Granada y pasa a denominarse ahora Club Natación Alhambra tras la fusión que se ha producido entre los dos clubes. Las discrepancias que han surgido con la gerente del Centro Inacua ubicado en Huétor Vega, donde entrenaba y disputaba sus partidos, son el detonante de esta marcha.

El equipo que preside Pío Salvador jugará a partir de ahora en la piscina municipal de La Chana, escenario donde también llevará a cabo las sesiones de entrenamiento cada semana.

Durante el verano se cambió la cerradura de la habitación del Centro Inacua donde los componentes del club granadino guardaban el material, lo que les ha impedido acceder a sus pertenencias, algo que ha causado malestar. Son dos mensualidades las que debe el CDW Huétor Vega por el uso de la piscina, correspondientes a la campaña anterior, si bien el máximo responsable del equipo granadino asegura que tenía pensado «abonarlas a final de septiembre, como ha ocurrido otros años».

El Centro Inacua no quería renovar el contrato y tampoco el equipo granadino de waterpolo deseaba continuar allí. Son 2.000 euros al mes lo que le genera el uso de la piscina para entrenar y jugar los partidos de cada jornada. «Llevábamos siete años en esa piscina, hemos cumplido horarios y he arreglado cosas con mi dinero, pese a que no me correspondía», manifiesta Pío Salvador.

La celebración del Campeonato de España al final de la pasada temporada originó un coste de 1.200 euros. Se aumentó porque desde el centro deportivo les indicaron que fueron al final más horas de uso. Otros clubes andaluces de waterpolo abonan menos dinero por la utilización de la piscina donde juegan los partidos de competición.

Con esta decisión, el club de waterpolo se marcha de Huétor Vega tras haber sido campeón dos veces de su categoría y haber ascendido a Liga Nacional. En el año 2016 fue designado como mejor club en la Gala del Deporte de Granada. Las discrepancias no se han superado y a partir de esta temporada jugará en La Chana.