Tercera División El Huétor Vega se lleva el derbi y deja la permanencia a tiro de piedra Lance del duelo entre Huétor Vega y Atarfe. / RAMÓN L. PÉREZ El cuadro hueteño venció al Atarfe con goles de Armando y Hurtado, en un duelo directo de ambas escuadras por eludir el descenso FRAN ESPIGARES HUÉTOR VEGA Lunes, 8 abril 2019, 00:33

El equipo de Jaime Morente ganó ayer al Atarfe en un duelo directo de ambas escuadras por eludir el descenso y tiene muy de cara su permanencia en la categoría distanciándose de la zona baja para tratar de evitar incluso descensos por arrastre. Tras una primera parte de color visitante, el conjunto hueteño se echó el partido a sus espaldas para remontar y hundir un poco más a un Atarfe que llegaba en un buen momento y al que se le complica muy mucho sus opciones de permanencia.

La importancia del partido impidió que ambos conjuntos saltarán al terreno de juego con euforia y más brío. Los primeros instantes fueron de dominio alternó. Ninguno de los dos contendientes podían gozar de dominio del esférico y les costaba jugar con verticalidad. El esférico atravesaba sin ton ni son el centro del campo hasta que Alfonso probó a Migue García con un impecable lanzamiento que no consiguió sorprender al cancerbero verdiblanco, que repelió el cuero con la pierna como si de un portero de balonmano se tratara.

El partido comenzaba a abrirse y el respeto y miedo inicial se fue diluyendo para comenzar a dejar más descaro sobre las áreas. Los hueteños no querían que su rival le perdiera el respeto y Sergio García replicó con una gran volea desde la corona del área que no pudo coger puerta por muy poco al marcharse el esférico ligeramente por encima del travesaño. Pero el Atarfe era quien más lo estaba intentando y el que trataba de subir con más insistencia el balón. Sobre el ecuador del primer tiempo Alex Ortega tenía la ocasión más flagrante de gol de todo lo jugado hasta el momento con un lanzamiento ajustado que salvaba Migue García en una precisa estirada cuando el esférico se marchaba irremediablemente al fondo de las mallas.

La ocasión obligó a los locales a duplicar esfuerzos en defensa para no ceder el primer tanto. No obstante las llegadas se producían con cuentagotas y tanto hueteños como atarfeños perdían fuelle en ataque en favor de las zagas. Cuando parecía que todo quedaba dispuesto para afrontar una igualada segunda mitad llegó un derribo dentro del área de un atacante atarfeño bastante discutido por los locales que terminó con el balón en el punto fatídico. Jordi se encargaba de lanzar y materializar el tanto con el que los visitantes se iban por delante a los vestuarios después de una primera parte haciendo más méritos que su rival para ello.

El paso por vestuarios sirvió para que Jaime Morente pusiera las cosas en orden en sus jugadores tras un primer tiempo más desacertado y agresivo que de costumbre. La posesión comenzó a ser de los locales, que trataban de intimidar desde el principio ante un conjunto que no quería correr riesgos en la zona ancha para conceder jugadas rápidas de los hueteños. Este dominio, pese a todo, tardó en traducirse en acciones de verdadero peligro sobre el marco defendido por Fidel, que hasta el momento no habían tenido que intervenir para evitar ningún tanto. Armando rompió la monotonía del primer tramo de reanudación con un soberbio disparo que no ganó portería por muy poco.

Los locales se estiraron forzados por la renta mínima del Atarfe y espoleados por esta primera ocasión y comenzaron a dejar algunos huecos atrás que dieron la posibilidad a los pupilos de Jorge Moreno de generar una clara oportunidad para matar el choque. Sin embargo Migue García estaba cuajando una sensacional actuación y volvió a abortar la llegada visitante para mantener a los suyos en el partido. Esto fue un punto de inflexión en el partido, ya que el conjunto local empataría pasada la primera hora del encuentro con una acción personal de Armando.

El interior se metió hasta la cocina para zafarse de la defensa y quedarse en el mano a mano con Fidel, al que no perdonó para devolver la igualdad en el marcador. El tanto anuló a los atarfeños que a pesar de intentarlo comenzaron a quedar a merced de un impetuoso Huétor Vega. La mayor intensidad ofensiva de los verdiblancos terminó por confirmar la remontada apenas diez minutos después con un lanzamiento teledirigido de Hurtado en el balcón del área que enloquecía a la afición local.

El gol hundió por completo al Atarfe, que puso corazón pero poca cabeza en sus tímidas intentonas por hacer el empate. Romero pudo incluso haber ampliado la ventaja pero el resultado ya no se movería más merced al buen orden y juego desplegado en la recta final por un Huétor Vega que deja su teórica permanencia muy bien encarrilada.