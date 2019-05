Tercera División El Huétor Vega se calma en Loja Peso toca el balón ante un jugador del Huétor Vega. / P. CASTILLO Los de Jaime Morente suman una importante victoria en un gran segundo tiempo y ven cerca la permanencia PACO CASTILLO LOJA Lunes, 6 mayo 2019, 01:48

El Huétor Vega sumó una importante victoria en su camino hacia la salvación al imponerse por 0-3 al Loja en el Medina Lauxa en un gran segundo tiempo de los de Jaime Morente, que cogen tranquilidad y se acercan a la permanencia a falta de dos jornadas.

El choque tuvo dos caras y dos tiempos bien diferenciados: el primero, en el que el Loja fue mejor y dispuso de varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador, convirtiendo al portero Migue en el mejor jugador de los visitantes; y un segundo tiempo en el que el Huétor Vega fue superior y anotó los tres goles del encuentro frente a un Loja que bajó el ritmo y acusó el cansancio tras su partido entre semana en Melilla, aunque no hay que restar méritos a los visitantes.

Empezó bien el equipo de Diego Delgado, que estuvo a punto de adelantarse en el minuto 2 por medio de Funes, tras una combinación con Sergio García. Migue evitó el gol salvando a su equipo al lograr enviar el balón a córner. Diez minutos después, los lojeños tuvieron la segunda clara ocasión para adelantarse en el marcador en una combinación entre Corbacho y Sergio García, quien volvió a plantarse ante Migue que, de nuevo, salvó a su equipo en una gran intervención.

Tras el buen inicio local, aunque sin premio, el Huétor Vega empezó a llegar también ante el marco de Óscar. El primer acercamiento tuvo lugar en el minuto 17 en un centro desde la izquierda que no consiguió culminar Armando ante la intervención del meta lojeño. Superada la media hora una buena combinación entre Espínola y Butzke la volvió a evitar el portero del Loja. Fueron los mejores minutos de los de Jaime Morente, que tuvieron, en el minuto 35, la gran ocasión de adelantarse en el marcador, pero Migue Jiménez se encontró con la base del poste derecho.

Reaccionó bien el Loja, que volvió a mandar en la recta final de la primera parte, en la que llegó de nuevo con peligro. Víctor Díaz no encontró por poco el remate en plancha en un centro de Sergio García desde la izquierda. A continuación, una buena acción de Peso la culminó el propio jugador lojeño con un disparo al que respondió Migue con su tercera parada de la mañana, salvando de nuevo a su equipo. También David López estuvo cerca del gol en el minuto 41 en otra acción personal que culminó con un disparo cruzado que se marchó ligeramente a la izquierda de la portería.

Terminó bien el Loja el primer acto, aunque la última ocasión antes del descanso la tuvo el Huétor Vega en los pies de Espínola. Óscar Cano intervino también con acierto para evitar que los hueteños se fueran al descanso con ventaja en el marcador.

Si la primera parte fue local, la segunda fue claramente del Huétor Vega, que se adelantó en el marcador a los tres minutos de la reanudación por medio de Armando, quien cabeceó en el segundo palo un centro de Butzke desde la derecha para poner el 0-1. El tanto cayó como una losa a los lojeños y llenó de confianza a los de Jaime Morente que, tan solo tres minutos después, ponían el 0-2 por medio de Sergio García, quien aprovechó un rechace de Óscar a disparo de Espínola para ampliar la ventaja.

El Loja, que llegaba a la cita tras jugar entre semana el partido aplazado en Melilla, acusó el cansancio, a lo que se sumaron el calor y el buen hacer del Huétor Vega, y no tuvo capacidad de reacción, estrellándose una y otra vez ante la bien ordenada defensa visitante. Así que las mejores ocasiones continuaron siendo hueteñas. Butzke tuvo dos oportunidades seguidas muy parecidas en apenas un minuto, ambas tras dos envíos en profundidad en los que se plantó ante Óscar quien, también en los dos casos, evitó el gol, actuando con acierto.

Eso sí, el portero del Loja no pudo hacer nada para impedir el 0-3 cuando el choque entraba en el último cuarto de hora. Armando firmó el segundo de su cuenta con un gran disparo que acabó de cerrar el partido, si es que no lo estaba ya antes, pues el equipo de Diego Delgado no mostró argumentos para hacer creer en la remontada local. Tampoco acompañó la suerte a los lojeños -a los que no les salió nada- en un remate de Corbacho a la salida de un córner que se estrelló en el larguero.

Al final, pues, importante victoria del Huétor Vega que le acerca a la salvación, siempre pendiente también del Recreativo de Granada. Por su parte, el Loja cede en su lucha por la quinta plaza, objetivo de los lojeños en esta recta final de la competición y en los dos choques que les quedan frente a los dos primeros de la tabla, Real Jaén y Linares.