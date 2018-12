Tercera División Huétor Vega, Atarfe, Motril y Huétor Tájar deciden iniciar la segunda vuelta PEPE MARÍN Varios equipos del Grupo IX fijan jugar esta semana los partidos de la víspera de Nochevieja CÉSAR GUISADO GRANADA. Martes, 18 diciembre 2018, 22:07

En el Grupo IX de Tercera, la segunda vuelta se iniciará antes de que finalice la primera. Otra vez, cosas de una liga no profesional y de veintidós. El jugador del Antequera, Rafa Vega, escribía hace unos días en Twitter: «Gracias @LuisRubiales por explotar el fútbol modesto. Aunque a mí eso no me afecta ya que ahora tengo 1 mes de 'vacaciones' por una rotura de 2 cm con la que tengo que ir a trabajar por las mañanas y me impide entrenar por las tardes». El presidente de la RFEF no le tardó en responder deseándole una pronta recuperación y explicando que la situación se debe a una circular federativa defectuosa y previa a su llegada. Y por eso, tras la petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la RFAF puede cambiar horarios adaptarse a estos días de descanso.

La estampa sirve para tomar el pulso a una competición mal avenida, en la que ningún club se encuentra cómodo. El Antequera de Rafa Vega ha adelantado el encuentro que debía disputar ante el Rincón en la víspera de Nochevieja a mañana y así, varios equipos más. De hecho entre hoy y mañana se juega buena parte de la jornada 22 sin que se haya abierto la 21. Hoy, el Huétor Vega visita al Mancha Real en un partido en el que los jaeneros llegarán tras ganar también en casa al Huétor Tájar (1-0) y los granadinos de caer en Las Viñas ante Torredonjimeno (0-1). El 'morbo' del partido lo trae Armando, que acaba de abandonar precisamente las filas mancharrealeñas para incorporarse al Huétor Vega, por lo que si Jaime Morente le ofrece minutos, se enfrentará a quienes han sido sus compañeros durante la última temporada y media.

Atarfe y Motril se medirán mañana en el Municipal. Los de la Costa Tropical disfrutan de una buena racha de resultados después de embolsarse trece de los últimos quince puntos que han estado en juego, lo que eleva a los de José Manuel García al quinto puesto de la clasificación a sólo un punto del Antequera, equipo que cierra los puestos de la promoción. Por su parte, los atarfeños no han conseguido perforar la portería rival en los últimos dos partidos y más preocupante que el dato es que las sensaciones dejadas en Torreperogil el domingo, no son nada halagüeñas a pocas horas de medirse a los blanquiazules.

El Huétor Tájar también ha adelantado su partido, ante el Poli Almería. Se espera una noche fría en el Moranto, así que la afición espera goles para hacer el encuentro más llevadero. Los panciverdes están sólo dos puntos por encima del Guadix. Los accitanos son decimosextos, pero ese puesto está marcado en ámbar porque si la RFEF quiere volver a una Tercera de veinte, podrían bajar hasta siete equipos este 2019.