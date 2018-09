Fútbol El Huétor Tájar se lleva el derbi del Moranto Manu Daza, autor del primer gol panciverde, lucha por un balón con Samuel Gomis. / E. BOCCETTI Los de Rafa Morales vuelven a ganar con goles de Manu Daza y Mario ante un Motril que sólo consiguió recortar distancias en el añadido ELVIS BOCCHETTI HUÉTOR TÁJAR Lunes, 3 septiembre 2018, 01:24

El Huétor Tájar recibió ayer al Motril para disputar el derbi provincial en el Miguel Moranto, correspondiente a la segunda jornada de la Tercera división. Los dirigidos por Rafa Morales iniciaron el partido con una posición retrasada sobre el terreno; acción que aprovechó el equipo visitante para adelantar sus líneas.

El equipo motrileño consiguió hacer daño en el juego ofensivo mediante su jugador Samuel Gomis, quien aprovechó la banda izquierda para otorgar profundidad en el ataque. Rafa Morales indicaba a sus jugadores que subieran sus líneas; pero el Huétor Tájar no conseguía salir de su campo y se notaba el descontento del míster con el juego de su equipo.

Antes de la primera media hora de partido, el Motril consiguió varios tiros de esquina que no supieron aprovechar, sin embargo, generaron la primera ocasión en las botas del lateral Linares, la cual terminó en nada ya que sólo pudo ejecutar un disparo débil.

Cumplido el minuto 30, Huétor Tájar consiguió hacerse con el dominio del balón, en el momento que Fran, Miguel Cobo, Paco Ariza y Joaquín empezaron a ser protagonistas en la línea medular.

Las dos primeras llegadas a la portería defendida por Josemi, fueron mediante Gadea y luego tuvo la oportunidad el jugador Mario, pero ninguna terminó en gol. Cuando los locales subieron sus líneas y empezaron a combinar el balón, el once motrileño no conseguía retomar el control del partido y fue en ese momento fue cuando Miguel Cobo con un autopase consiguió escaparse por el carril central para asistir en la frontal del área a Manu Daza, quien no perdonó y abrió el marcador con un disparo ajustado al palo derecho.

Un equipo diferente

El segundo tiempo comenzó con el equipo de Huétor Tájar enchufado y con la intensidad que pedía el míster Morales al inicio del partido. En el minuto 53 el conjunto local consiguió una falta favorable en la frontal del área. El encargado del tiro libre fue Mario Fernández, quien con el interior del pie colocó el balón en el fondo de la portería para subir el marcador a dos tantos.

Con el 2-0, el CF Motril realizó el primer cambio al sacar a un volante e introducir un delantero que les proporcionara más efectivo en el ataque. Justo en ese momento el partido se rompió y sobre el terreno de juego se veía una ida y vuelta constante, la cual favorecía al equipo local.

A partir del minuto 60 y hasta el final del partido, el Huétor Tájar cerró y retrasó sus líneas para controlar el desarrollo del encuentro. De forma efectiva dejó sin espacios el ataque de Motril y esperaba de forma ordenada cualquier ocasión para salir a la contra; aunque eso no impidió que Lasly recortara distancias en el marcador al rematar un tiro de esquina en el tiempo de añadido.