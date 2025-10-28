Histórico recibimiento al Maracena en Los Cármenes
La afición maracenera, entregada a los suyos en la previa del partido ante el Valencia
Ideal
Martes, 28 de octubre 2025, 18:40
Lo nunca visto en los aledaños de Los Cármenes. La afición del Maracena recibiendo a su equipo por todo lo alto en la previa del ... partido de Copa que enfrenta al conjunto maracenero con el Valencia. Un 'exilio' muy, pero que muy dulce que empieza con la llegada del autocar al coliseo del Zaidín.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión