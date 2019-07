Guillermo Robles, campeón de 3D, va a por el título de campo en Soria Robles, en lo más alto del podio de San Agustín de Guadalix, donde se proclamó campeón de España. / IDEAL Tiro con arco El tirador del Arco Alfacar logra su cuarto oro de la temporada y se coloca entre los favoritos para defender a España en el Mundial de Canadá CÉSAR GUISADO GRANADA Viernes, 12 julio 2019, 03:35

El Club de Arqueros de Madrid organizó durante el pasado fin de semana el Campeonato de España tiro con arco en la modalidad de 3D, cita que se celebró en las instalaciones de El Molar en San Agustín de Gualadix y que en su trigésimo primera edición volvió a comprobar cómo el arco granadino continúa estando en plena forma. Sobre todo si hablamos de Guillermo Robles, arquero que se ha proclamado campeón nacional con el instintivo y que está haciendo de la regularidad su seña de identidad.

Con este oro Robles cuadra el círculo, al menos de momento, y suma este curso al título de campeón de España de 3D, su Liga Nacional, cerrada también en el primer puesto hace dos semanas en Navarra, y los títulos de campeón en sala y aire libre. Ahora sólo queda rematar con el Campeonato de España de tiro de campo, que se disputa desde mañana.

De momento, a Robles ya le ha valido para obtener una plaza en la reunión que la Real Federación de Tiro con Arco organiza a finales de julio para decidir ahí qué arqueros acudirán al Campeonato del Mundo que celebra Canadá en septiembre. Impensable que del Club Tiro con Arco Alfacar no fuera de la partida.

«Me encontré con una competición muy bien montada, los del Club Arqueros de Madrid lo hicieron de maravilla con figuras nuevas, a estrenar. Hicimos dos circuitos de 24 figuras, y se me dio bastante bien», afirma humilde el campeón, señalando casi de pasada que su ficha reflejó los 440 puntos obtenidos, siendo esta plusmarca nacional ya que anteriormente, nadie llegó tan lejos.

Está en su mejor momento. Campeón de la Liga Nacional y campeón de España en sala, aire libre y 3D, espera ahora serlo también en tiro de campo, una competencia con dianas tradicionales; fondo blanco y círculo azul, rojo y amarillo, pero ubicadas a distintos niveles, distancias y ángulos para buscar la mejor precisión de cada arquero. Será en Soria, donde ya se encuentra el granadino, concentrado para alcanzar el que sería un quinto título de una temporada histórica.

¿El secreto? De autodidacta a ponerse en manos de profesionales. «Hasta hoy siempre había sido bastante independiente, me entrenaba a mí mismo. Pero ahora tengo un grupo de gente que se dedica a administrar tanto mi rendimiento físico como mental y eso se nota. Me he puesto en manos de un equipo que sabe lo que hace tanto en el trabajo de la psicología deportiva como en el estado físico. Y noto esa mejoría», confiesa.

A finales de julio, Robles acudirá al 'meeting' de la RFETA donde se medirá al bronce de la Liga Nacional, el también granadino Antonio Hernando. Y otra arquera que del mismo modo buscará plaza, Luz Carrión, quien ha sido bronce con el arco desnudo, sin olvidar a Joaquín Mérida, que fue plata en la modalidad de arco compuesto, aunque esta se cerró en el mes de noviembre. El arco granadino podría contar con al menos cuatro mundialistas en la próxima cita del 2 de septiembre en Canadá, una cifra que pocos deportes le pueden dar al palmarés provincial.