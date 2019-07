Voleibol Guille Hernán ficha por el Arcada Galati para competir en la Champions League Guille Hernán trata de colocar el balón para el remate en un partido de esta última temporada con el Sporting de Portugal. / S. C. P. El jugador granadino seguirá una temporada más en la élite tras concluir su etapa en el Sporting de Portugal JULIO PIÑERO Granada Domingo, 7 julio 2019, 01:27

Guille Hernán seguirá en la élite del voleibol una temporada más. El colocador granadino acaba de firmar un contrato por una temporada con el Arcada Galati rumano tras concluir su etapa en el Sporting Club de Portugal. Disputará la Champions League con un equipo que se ha reforzado para tratar de hacer un buen papel en Europa. Por el momento no piensa en la retirada. Sus estadísticas indican que mantiene un buen nivel competitivo y lo hace además con mayor experiencia.

Fue en el CD Universidad de Granada donde se dio a conocer y ya han pasado once años desde que concluyó su etapa en el club granadino para dar el salto y jugar en algunos de los mejores clubes a nivel europeo. Estuvo tres años en Teruel, dos en Polonia, cinco en Francia, donde ganó Copas de Europa, y esta última temporada en uno de los equipos grandes de Portugal, en el que ha luchado por el título liguero tras una fuerte rivalidad con el Benfica. Ahora se dispone a conocer una quinta liga diferente.

A sus 36 años no se plantea proyectos a largo plazo. «Los colocadores podemos jugar hasta los 40 años o así. Tienes que ir temporada a temporada, tratar de plantearte el año como si fuera el mejor y darlo todo. Mientras que el cuerpo esté bien y mantenga la motivación, podré seguir. Estoy con la misma ilusión que cuando tenía 22 años, no he tenido ninguna lesión grave en mi carrera y cada año adquiero más experiencia», señala.

Ha sido internacional en muchas ocasiones, aunque ya cerró aquella etapa para contar con un mayor descanso y planificar mejor el siguiente curso. Recuerda que «hace unos años decidí tomarme un tiempo de descanso de la selección española para planificar mejor las temporadas, porque en el voleibol no hay casi pausa. Estuve once años ligado a la selección y decidí apartarme un poco, porque venían jugadores jóvenes con mucho talento que pueden dar alegrías al voleibol nacional. Ahora me planteo mejor las temporadas y con más tiempo».

Desde la distancia ha observado como el voleibol granadino perdió contacto con la élite y no ha sido capaz de recuperar el buen nivel del que disfrutó hace más de una década. Hernán ha regresado ahora a Granada para pasar parte de sus vacaciones. Observa que hay «muchos clubes y creo que se debería trabajar más en cooperación entre todos, porque es lo más importante para que el voleibol crezca».

Complicado ve por el momento acercarse a la élite, al percibir que en Granada «hay una carencia de sponsors y gente que pueda apostar, como se hace en el baloncesto y en el fútbol. El voleibol requiere de un presupuesto mínimo en comparación con ellos para conseguir jugar en la máxima categoría. Sería más elevado para aspirar a ser campeón».

Su intención es seguir ligado al voleibol, un deporte que ha vivido desde pequeño y que le apasiona. La idea que tiene es «intentar entrenar cuando acabe mi carrera como jugador. Sé que en Francia puedo tener opciones, aunque lo que me gustaría es volver a Granada, porque soy de aquí y le debo un poco todo lo conseguido al CDU, que fue el que me dio la oportunidad de ir a la selección y ser campeón de Europa. En aquellos años fuimos capaces de llenar el pabellón de Fuentenueva».

Guillermo Hernán maneja diversos proyectos para cuando le llegue el momento de cerrar su etapa en las pistas como jugador. Añora los buenos años que vivió con el voleibol universitario en Granada hace más de una década cuando iniciaba su carrera deportiva. Mantiene un sueño en la cabeza para cuando llegue el momento de su retirada, que espera se pueda cumplir. «Me gustaría intentar de alguna manera devolver al voleibol granadino a la élite. Tratar de hacer algo importante es complicado, pero no es imposible. Lo conseguimos en aquella época con el CD Universidad. Estuvimos en competición europea y disputamos una semifinal por el título de liga. Hace falta gente que muestre un poco de interés a nivel de sponsors y marketing», manifiesta el jugador granadino.

Campus propio

La semana pasada concluyó el Campus que lleva su nombre y que se celebra cada verano. Su celebración ha dejado muy satisfechos a todos los participantes. Se siente orgulloso de cómo ha sido su desarrollo y lo considera «un campus de referencia ahora mismo». Llegaron a montar «cinco pistas en el pabellón Universiada para que los niños jugaran al voleibol». Como instructores estuvieron Aurelio Ureña, referencia como entrenador en el voleibol nacional, y acudieron la colocadora de la selección española Majo Corral y el jugador del Unicaja Almería Borja Ruiz.