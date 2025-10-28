El 'guardián' granadino del Maracena en Los Cármenes: «El Guadix ganó; ¿por qué no nosotros?»

Ángel Mengíbar Granada Martes, 28 de octubre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Al fin llegó el día más esperado por todo Maracena. El equipo del pueblo se mide a todo un Valencia de Primera división en la primera ronda de la Copa del Rey. Un David contra Goliat en toda regla y una cita inolvidable para futbolistas, cuerpo técnico, empleados del club, afición y vecinos, la primera y quizá única de sus vidas, aunque Pepe actúa como un día más en la oficina. O tiene los nervios de acero o quizá la profesión va por dentro tras toda una vida ejerciendo como utillero del primer equipo azulillo.

«Hombre, uno tiene su 'picorcillo' al igual que los futbolistas, que se ven de repente en un gran estadio como Los Cármenes compitiéndoles a estrellas mundiales, pero no deja de ser un partido más. Son once contra once, todo puede pasar», afirma Pepe Quirosa a IDEAL en mitad del vestuario habitual del Granada. Lleva desde primera hora del martes colocando camisetas, sudaderas prepartido, ropa de entrenamiento, botas, balones, conos... Es el 'guardián' de las 'armas' maraceneras con las que intentar batir al Valencia, una machada que no descarta.

«Si el Guadix pudo derrotarles en su día, ¿por qué no nosotros? Desde luego, hay que poner en valor a dónde hemos llegado. No podemos olvidar que somos gente currante. Sacrificamos mucho para poder dedicarnos al fútbol, que es como una droga. Engancha y por muchos años que lleve, cerca de 30 ya por cierto, no puedo dejarlo. Yo soy granadino del barrio de San Lázaro, pero llevo tanto ya en Maracena que me siento uno más», explica. Aparte de su labor en una entidad con 80 años de vida, Pepe también tiene profesión en el Ayuntamiento maracenero.

«Tengo un vehículo con el que voy recogiendo cartones. Me dedico a Obras y Servicios, pero no tiene nada que ver con lo que hago en el equipo. Me tiro horas y horas lavando ropa y secándola, ya que tampoco disponemos de muchos recambios. Los jugadores la sudan en el entrenamiento y se deja lista para competir luego en el partido. Mi labor consiste en mimar todo lo posible a la plantilla, que no tengan que preocuparse por nada y que se encuentren todo a la perfección. Hasta cuando toca hacer barbacoa me pongo al frente», añade.

Pepe repasa cada taquilla para que a ninguno de sus 'niños' les falte de nada. La cita lo merece, pues en toda su trayectoria jamás pudo verse las caras con un equipo de Primera. «Seguro que ellos traen catorce utilleros, pero aquí estoy yo para contribuir a que seamos un equipo profesional 'amateur', como le gustaba decir a Jaime Morente -entrenador del Maracena hace temporadas-. Ojalá a los chicos les salga el partido de su vida. Al final el tren solo pasa una vez, aunque siempre se puede volver. De hecho, ya estuve en Los Cármenes con el Maracena para enfrentarnos al Granada cuando estaba en Tercera», rememora justo antes de salir a inspeccionar el césped. La palabra 'improvisar' no está en su vocabulario.

