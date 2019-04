Tercera División El Guadix lo intenta pero no llega ante el Poli Almería Balón dividido, ayer. / J. J. PÉREZ Los hombres de Jesús Sierra reaccionaron e intentaron buscar el empate para iniciar la remontada JESÚS JAVIER PÉREZ GUADIX Lunes, 8 abril 2019, 00:32

El equipo accitano no pudo festejar la nueva denominación del estadio, Municipal Pepe Poyatos, con una victoria. El Guadix se tuvo que enfrentar una vez más a un marcador en contra a los pocos minutos de comenzar. Justo cuando el cronómetro marcaba el primer cuarto de hora, los almerienses hicieron diana gracias a un fallo defensivo. Los hombres de Jesús Sierra reaccionaron e intentaron buscar el empate para iniciar la remontada. Pese a que presionaban, el Polideportivo demostró seguir teniendo peligro en el contraataque. El gol accitano se hacía esperar y no fue hasta casi el término de la primera parte cuando Corral logró empatar el partido con un disparo que se coló por la escuadra. En el comienzo de la primera parte el Polideportivo aprovechó un despiste defensivo para volver a desequilibrar el marcador. El autor del gol fue de Dani Garzón. Con el gol en contra el equipo accitano dejó paso a la precipitación y a las jugadas con nerviosismo que dejaron más libertad de juego para el equipo almeriense. Narci marcó el 1-3 con un disparo a media altura. El Guadix lo siguió intentando y se volcó en área rival. La esperanza volvió al estadio con el gol que consiguió Vergara al rematar un balón de Corral. Aún quedaban 20 minutos, pero no cambió el resultado.