El piloto granadino posa con su bronce mundialista. R. I.
Parapente

El granadino Marcelo Sánchez, mejor marca de un deportista español en un Mundial

El competidor del Club de Vuelo Libre Draco de Cenes de la Vega logra el bronce individual en la cita celebrada en Brasil, así como la plata por equipos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

El deporte provincial se apuntó el tanto de Marcelo Sánchez, parapentista poseedor de la mejor marca española en un Campeonato del Mundo de categoría absoluta. ... El piloto del Club de Vuelo Libre Draco de Cenes de la Vega se alzó con el bronce individual en la cita disputada en Brasil, así como la plata por equipos.

