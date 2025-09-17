El granadino Marcelo Sánchez, mejor marca de un deportista español en un Mundial

El deporte provincial se apuntó el tanto de Marcelo Sánchez, parapentista poseedor de la mejor marca española en un Campeonato del Mundo de categoría absoluta. ... El piloto del Club de Vuelo Libre Draco de Cenes de la Vega se alzó con el bronce individual en la cita disputada en Brasil, así como la plata por equipos.

«Ha sido un éxito. Estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos. El seleccionador Iván Colas apostó por gente joven en su proyecto y ha dado sus frutos. En cuanto al torneo, se volaron ocho mangas, de las que dos se pararon dos por mal tiempo. Las condiciones fueron muy técnicas, prácticamente no podías cometer ningún error. Había que saber cuándo atacar y cuándo echar el freno», valoró Sánchez a IDEAL.

Ampliar El equipo español de parapente, plata en el Campeonato del Mundo. R. I.

Los franceses Baptiste Lambert y Honorin Hamard se proclamaron campeón y subcampeón del mundo, respectivamente, en la competición individual masculina. Acerca de la presea, «era la que me faltaba en mi palmarés. Nunca había logrado un podio en un Mundial absoluto. Se trata del mejor resultado de un español en estos torneos, así que estoy contento de haber hecho historia y de haber mejorado la marca del país. Me valida el trabajo que hago y me motiva para el futuro», aseguró.

Otro hito del deporte patrio supuso la plata del conjunto español, que no pudo superar a Francia en la pelea por el oro. El granadino la alzó junto a sus compañeros Álvaro Romero (Sevilla), Fran Reina (Málaga), Laura Puente (Madrid) e Iván Colás (Navarra).«Es muy especial. Competí con buenos amigos en el equipo. Poder volar con gente que te aprecia no es muy habitual. Ha habido mucho sacrificio y tácticamente lo hicimos genial», añadió.

Futuro

Los éxitos del Mundial encumbran la temporada de Sánchez, que ya prepara próximos retos como la Liga Nacional de Huéscar de octubre, donde va líder a falta de la última jornada. Más adelante, será el turno de la Copa del Mundo de Colombia o la Superfinal de Pegalajar de mayo.

El pasado verano el parapentista se proclamó como el primer campeón júnior del mundo de la disciplina. En junio, se colgó la plata en el Nacional de Cataluña.