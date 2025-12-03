Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Muñoz, con la mano en el pecho, escucha el himno español desde lo más alto del podio en Lituania. R. I.

Nuevo campeón en Granada

El granadino Jorge Muñoz se alza con el oro europeo powerlifting

El joven de El Torreón consigue su primera medalla internacional y se corona además como el mejor levantador de peso muerto en nivel júnior

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:12

La provincia de Granada tiene un nuevo campeón. Jorge Muñoz, natural de la zona de El Torreón de Albolote, se llevó la medalla de oro ... en el Campeonato de Europa Júnior celebrado en Lituania de Powerlifting, disciplina basada en el levantamiento de peso combinado entre sentadilla, press de banca y peso muerto. En este último, el joven logró la mejor marca de la competición al sacar adelante 267,5 kilogramos.

