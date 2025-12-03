El granadino Jorge Muñoz se alza con el oro europeo powerlifting

La provincia de Granada tiene un nuevo campeón. Jorge Muñoz, natural de la zona de El Torreón de Albolote, se llevó la medalla de oro ... en el Campeonato de Europa Júnior celebrado en Lituania de Powerlifting, disciplina basada en el levantamiento de peso combinado entre sentadilla, press de banca y peso muerto. En este último, el joven logró la mejor marca de la competición al sacar adelante 267,5 kilogramos.

En total, el alboloteño levantó un total de 620 kilos, misma cantidad que el italiano Gabriele Mastrogiovanni, aunque se conformó con la plata al mostrar un rendimiento general inferior al de Muñoz, que consiguió su primera presea internacional. «Aunque han pasado algunos días, todavía no me creo campeón continental. Es una sensación rara, pero estoy muy feliz de haberlo conseguido», declaró el propio deportista granadino a IDEAL.

Dentro de su categoría de -66 kilos, Muñoz registró unos resultados de 217,5 en sentadilla y 135 en press de banca, así como el ya citado en peso muerto, su mejor especialidad y aquella que le brindó el puesto más alto del podio. «No sé qué tiene, pero me dejo llevar y hago lo que me pide el cuerpo. Teníamos el récord de Europa a tiro, en 287,5 kilos, pero lo rebajamos a 267 para asegurar el oro», reveló.

El que más se le acercó en dicha prueba fue el checo Filip Prokes –bronce–, que dejó su listón en 262,5, cinco kilogramos menos que el competidor de la provincia, quien ya piensa en celebrarlo con los suyos en cuanto regrese a El Torreón.

«Me coincidirá con el cumpleaños de mi hermano, que también entrena powerlifting, como mi padre. Todos me vieron competir a través de YouTube y me mandaron el vídeo de su reacción. Fue muy emocionante. Siempre me han apoyado en este deporte. A mi madre le daba miedo al principio porque parecía peligroso y por el tema de las proteínas, pero es precisamente lo más sano que hay», afirmó.

Inicios

Muñoz comenzó a formarse en dicha disciplina hace apenas un lustro, sin que el sueño de ser campeón europeo rondara su cabeza. «Empecé porque quería ponerme fuerte y poco a poco fui apuntándome a competiciones con mi entrenador Raúl Palma. Se trata de un deporte que te pide más, donde la nutrición juega un papel muy relevante. Es esencial para tener energía durante el día y sentirte bien mentalmente», finalizó.