El granadino Álex Jiménez se proclama campeón de España sub-21 de kárate

Alejandro Jiménez Díaz (Pulianas, 2005) se proclamó ganador este domingo en el Campeonato de España Sub-21 de kárate, celebrado en el Olivo Arena de ... Jaén. El granadino, pupilo de Wenceslao Angulo, venció en la modalidad de kumite (combate) de menos de 84 kilos.

Jiménez, que estaba exento en la primera ronda al tener el mejor ranking de la pool, arrancó en octavos de final ante el vasco Unai Melus, a quien se impuso con claridad desde el principio, con un contundente 6-0 que sentenció a mitad del combate con un ippon (3 puntos) tras golpear a su rival en el suelo después de un barrido.

Los cuartos de final midieron a Álex Jiménez con uno de los contrincantes más fuertes del cuadro: el madrileño Iván Leal. Lo que sobre el papel era una final anticipada por el oro, en efecto, no defraudó. Con defensas fuertes de ambos y poca asunción de riesgo para atacar, fue el andaluz quien, a falta de 23 segundos, rompió el 0-0 en el marcador sumando un tanto con un puñetazo en el pecho. Una vez abierta la veda, y con su contrario cansado, Jiménez sumó cuatro puntos más en los últimos seis segundos para acabar con un 5-0 que no reflejó la igualdad vista en el tatami.

En semifinales, superado el escollo de Leal, el karateca granadino chocó con Emilio Martí, valenciano que, sin buscar ataques, defendió férreamente cumpliéndose los tres minutos de combate sin moverse el 0-0 del luminoso. Los cuatro jueces otorgaron por unanimidad la victoria al granadino, al ser quien intentó más ofensivas durante la pelea.

La final, ya en el tatami central, midió a Álex Jiménez con el valenciano Víctor Fertu, en una lucha brillante cimentada en el ataque para ambos, para el deleite de los cientos de aficionados que se dieron cita en el Olivo Arena jienense. Jiménez siempre llevó ventaja, pero pasó de un 5-1 a un 5-4 y posterior 8-7 a falta de cuatro segundos que dejaba el combate en un pañuelo. Un espectacular jodan geri (patada en la nuca) sumó tres para Álex, que sentenciaba la contienda con el 11-7 final para volver a proclamarse campeón de España.

El malagueño Zsamo Shotte, afincado en Granada, fue el único púgil además del pulianero que consiguió un oro para la delegación andaluza en la categoría sub-21. Álex Jiménez, número 1 del ranking RFEK sub-21 y número 8 sénior, suma ya en su palmarés 15 campeonatos de España y 15 campeonatos de Andalucía, además de su gran oro en el Campeonato de Europa Júnior de 2023.