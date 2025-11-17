Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

RFEK

El granadino Álex Jiménez se proclama campeón de España sub-21 de kárate

El pulianero de 20 años se impuso en la final al valenciano Víctor Fertu para sumar su decimoquinto título nacional

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:24

Alejandro Jiménez Díaz (Pulianas, 2005) se proclamó ganador este domingo en el Campeonato de España Sub-21 de kárate, celebrado en el Olivo Arena de ... Jaén. El granadino, pupilo de Wenceslao Angulo, venció en la modalidad de kumite (combate) de menos de 84 kilos.

