El granadino que se ha convertido en el mejor del mundo en taichi y tuishou

El deportista otureño Alejandro Álvarez ha logrado dos medallas, una de oro y otra de plata, en el Campeonato del Mundo de Taichi y Tuishou, ... que se acaba de celebrar en Taiwan.

Álvarez es monitor deportivo e imparte la actividad de Taichí y Kung-Fu en Otura junto con el club Liu He Tang. Ha logrado las medallas en las modalidades de exhibición técnica de mano vacía «taolu» (oro) y exhibición técnica de arma corta en espada de taichi »taolu de arma corta« (plata).

Además, el deportista otureño también acudió a la cita junto a la Selección Española de Taichi y Tuishou en la modalidad de combate de tuishou.

En el encuentro han participado 2.000 participantes, de los que 15 pertenecían a la selección española, entre ellos Alejandro Álvarez.

El alcalde de Otura, Nazario Montes, y el concejal de Deportes de Otura, Pepe Muñoz Aranda, han felicitado al deportista otureño «por este nuevo logro deportivo, que nos hace sentirnos muy orgullosos de él y refleja, además, la enorme calidad de las escuelas deportivas municipales de Otura».