Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El deportista otureño Alejandro Álvarez, oro en exhibición técnica de mano vacía «taolu» Ideal

El granadino que se ha convertido en el mejor del mundo en taichi y tuishou

Álvarez es monitor deportivo e imparte la actividad de Taichí y Kung-Fu en Otura junto con el club Liu He Tang

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:58

Comenta

El deportista otureño Alejandro Álvarez ha logrado dos medallas, una de oro y otra de plata, en el Campeonato del Mundo de Taichi y Tuishou, ... que se acaba de celebrar en Taiwan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  4. 4 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  9. 9 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  10. 10

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El granadino que se ha convertido en el mejor del mundo en taichi y tuishou

El granadino que se ha convertido en el mejor del mundo en taichi y tuishou