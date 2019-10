Rallye Ciudad de Granada Loeb, en Granada: «Es una buena oportunidad para que la gente disfrute» Loeb, ya bienvenido en Granada. / ALFREDO AGUILAR El nueve veces campeón del mundo es agasajado a su llegada a la ciudad con un cóctel de bienvenida JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Jueves, 17 octubre 2019, 22:58

El VI Rallye Ciudad de Granada lleva el nombre y los apellidos de Sébastien Loeb, poca duda queda sobre ello. El francés, nueve veces campeón del mundo, llegó este jueves a la ciudad para recibir una calurosa bienvenida por parte de la organización del evento y sus patrocinadores en el hotel Camino de Granada, en Bobadilla. Serio, haciendo honor a su patria, Loeb fue agasajado mientras iba picoteando el jamón que le dejaban. También dirigió unas palabras en francés, con traductor del equipo Hyundai, a los allí presentes ante los requerimientos de la prensa local. En ellas dejó claro que, tras tanta gloria, no piensa en dejarlo: «Mientras siga conduciendo bien seguiré compitiendo por placer, cuando quiera parar pararé pero por ahora no tengo intención de abandonar la competición».

Es ese veneno el que lo ha terminado trayendo a Granada, algo tan insospechado para él como para los apasionados seguidores del mundo del motor en la provincia. «He venido para preparar el Rallye de España de la semana que viene, a hacer kilómetros. Era la ocasión para hacer un entrenamiento», reseñó el francés. «Siempre es una buena oportunidad correr en un circuito local para hacer que la gente disfrute, como yo cuando conduzco un vehículo así», expresó Sébastien Loeb, un ganador consciente de que lo es también porque no dejan de recordárselo.

No cree que sea su primera vez en Granada, pero tampoco lo tiene claro. «Es probable que pasara por aquí en anteriores entrenamientos –suele dejarse caer por Almería– pero sí tengo ganas de descubrir nuevos caminos aquí», apuntó Loeb. Su objetivo real, que pasa por la cita de la próxima semana, se centran en revalidar su título de campeón de España. «Siempre quiero pelear con los mejores. Esta es mi pasión y mientras lo sea seguiré conduciendo. Jamás me he planteado dejarlo», remarcó el piloto francés, ahora con Hyundai.

Repercusión

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, acudió al cóctel de bienvenida a Loeb para reseñar «la impresionante cantidad de medios de comunicación que se están haciendo eco de este evento» y recomendar a los asistentes «que se citen a partir de las cinco de la tarde para el tramo espectáculo porque estará bastante lleno; todos están invitados». También fue invitada la dupla granadina que forman Juande Gómez y Raúl Burgos, que se estrenarán en la categoría N5. «Llegamos con buenas sensaciones y con ganas de volver y divertirnos», afirman quienes califican la oportunidad de correr junto a Sébastien Loeb como «una gozada, un sueño».