Motor El 1.000 Dunas Raid vuelve a abrazar Europa y África desde Granada Miguel Puertas, Joan Pedrero y José Antonio Huertas, durante la presentación. / FERMÍN RODRÍGUEZ El promotor de la dura prueba deportiva, el mito granadino Miguel Puertas, expone que su idea es «desmitificar el mundo del motor popularizándolo» JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Viernes, 18 octubre 2019, 11:47

El 1.000 Dunas Raid regresa este fin de semana con su segunda edición para volver a conectar Europa con África con Granada como enlace. Siete jornadas de pura aventura para 42 pilotos entre profesionales y amateurs, duplicada la participación del año pasado, con catorce granadinos incluidos para esta odisea por el desierto marroquí. El mito Miguel Puertas, promotor de la prueba, presentó esta edición «de consolidación» junto al piloto Joan Pedrero y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, en el patio interior del Consistorio. «Serán siete días muy exigentes en los que primará la resistencia, la navegación y la aventura más allá de la competición, como experiencia de superación para todos los participantes», reseñó Miguel Puertas.

«Es el fin de semana de la automoción en la ciudad», reivindicó José Antonio Huertas ante la coincidencia con el VI Rallye Ciudad de Granada, que expresó el «compromiso con todo tipo de deporte» del Ayuntamiento. «Suerte y ánimo, Granada está con vosotros. Ojalá todos consigan terminar», deseó el concejal. «Es muy importante el apoyo del Ayuntamiento para este evento recién nacido por su ida de proyección internacional. Queremos desmitificar el mundo del motor popularizándolo con pilotos que preparan el Dakar y otros que correrán por primera vez partiendo de Granada como punto privilegiado en la unión entre Europa y África», remarcó Miguel Puertas, expiloto profesional.

La última hora de Granada Accede a toda la información de IDEAL

«Será un recorrido especialmente duro. Para ejemplificarlo: el último Dakar hizo 2.800 kilómetros de especiales en diez días y nosotros haremos 2.500 en siete; el nivel de navegación será medio-difícil pero la velocidad no es lo más importante, sino finalizar cada etapa cada día en busca de valores auténticos del deporte en una situación de aventura y exigencia para que cada piloto construya su historia», apuntó Miguel Puertas. El recorrido, que transitará por las mismas zonas de la primera edición, profundizará aún más en el sur de Marruecos con 800 kilómetros nuevos. «Es más exigente porque tiene tres categorías diferentes adaptadas al nivel de los pilotos. La primera edición nos demostró que nuestra idea gusta como algo novedoso y con futuro, se consiguieron los objetivos de experiencia y aventura con mucha aceptación», admitió.

Referente

Al frente de esta segunda edición del 1.000 Dunas Raid se encontrará el piloto profesional Joan Pedrero, que para Miguel Puertas es «uno de los referentes españoles con mucho caché», con once participaciones en el Dakar, dos quintos puestos en la general y dos etapas ganadas. «Es un placer estar en Granada. Miguel me pegó un telefonazo y no dudé porque sé que hace las cosas bien, con carreras duras como gran técnico de navegación que suponen un súper entreno para el Dakar. Es un placer estar a su lado», reconoció Pedrero. «Me hacía ilusión salir y volver a Granada compartiéndolo con pilotos amateur», valoró. Los 42 valientes partirán este domingo a las 8:30 horas de la mañana desde el parque cerrado de Santa Fe y ese mismo día tomarán el barco hacia Marruecos, donde comenzará su aventura única.