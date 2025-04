Una madre amenaza a un árbitro de 13 años en un partido de fútbol infantil en Granada

La madre de un jugador de fútbol del club de Láchar habría saltado al terreno de juego para amenazar a un árbitro de 13 años ( ... Aitor B. A.) durante un partido de la quinta categoría andaluza benjamín contra Zaidín - Salesianos en el campo Miguel Prieto de Granada este pasado viernes, según describió dicho colegiado en su acta y corroboraron a IDEAL testigos de los hechos. El trencilla, conocido como el más joven de la provincia, tuvo que suspender el encuentro entre niños de ocho y nueve años durante el descanso y salir escoltado por la Policía Nacional. «Ya es la tercera vez que le pasa y, aunque tiene mucha ilusión por ser árbitro, está pensando en dejarlo», cuenta su padre a este periódico.

«¿Qué pollas te pasa con mi niño? Como le hagas algo, te vas a enterar. Ten cuidado conmigo. Al final te voy a esperar en la puerta y verás lo que te voy a hacer», citó el árbitro del partido entre las incidencias de público de su acta. La mujer, identificada como la madre también de otra jugadora del Láchar, habría saltado la varandilla para accerder al terreno de juego una vez pitó el final del primer tiempo y se acercó al colegiado mientras se dirigía hacia el túnel de vestuarios «muy nerviosa y haciendo aspavientos» mientras profería «de viva voz» los términos anteriormente reproducidos.

El árbitro accedió a su vestuario sin más incidencias y pidió al delegado de campo que llamara a la Policía Nacional. Veinte minutos después acudieron seis oficiales, comunicándole que no podían permanecer en la instalación hasta la finalización del partido y que la madre identificada «seguía muy nerviosa», por lo que le aconsjaron la suspensión del partido al tratarse de un colegiado protegido como menor de edad.

«Tras lo sucedido con dicha aficionada me encuentro muy asustado y emocionalmente no apto para seguir arbitrando el partido con normalidad. Al que no podían garantizar mi integridad físico, decido suspender el partido y salgo escoltado hasta los aparcamientos sin ninguna incidencia más», concluye el árbitro su relato, que concluyó su acta ya «en casa». El partido marchaba 3-1 para Zaidín - Salesianos tras remontar un gol del Láchar en el primer minuto.