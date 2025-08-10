El Granada logra su primer triunfo en la Liga de Primera frente al Gros Xake
El conjunto provincial se mantiene a dos puntos del líder, el Equigoma madrileño
R. I.
Domingo, 10 de agosto 2025, 17:25
El equipo de ajedrez Granada Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque logró su primera victoria en el Campeonato de España de Primera división. En un enfrentamiento muy ... reñido, se impusieron 4-2 al Gros Xake guipuzcoano. El encuentro se mantuvo ajustado hasta los apuros de tiempo, momento en el que los zubienses lograron inclinar la balanza a su favor.
La primera victoria individual la consiguió Jonas Bjerre en el segundo tablero. Mientras tanto, en el tablero principal, Van Ngueye no pudo materializar su ventaja y terminó perdiendo una partida caótica. Sin embargo, el equipo se mantuvo firme gracias a unas sólidas tablas de Renier Castellanos y Eline Roebers, ambos con piezas negras. Las ventajas obtenidas por Aarón Alonso y Alejandro Domingo en sus respectivas partidas sellaron el 4-2 definitivo. Próximo rival, el Paterna valenciano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.