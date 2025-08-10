Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una partida del Granada frente al Gros Xake. R. I.
Ajedrez

El Granada logra su primer triunfo en la Liga de Primera frente al Gros Xake

El conjunto provincial se mantiene a dos puntos del líder, el Equigoma madrileño

R. I.

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:25

El equipo de ajedrez Granada Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque logró su primera victoria en el Campeonato de España de Primera división. En un enfrentamiento muy ... reñido, se impusieron 4-2 al Gros Xake guipuzcoano. El encuentro se mantuvo ajustado hasta los apuros de tiempo, momento en el que los zubienses lograron inclinar la balanza a su favor.

