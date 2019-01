Fútbol americano Los Granada Lions tropiezan en el arranque de la temporada Los Granada Lions bloquean a sus rivales para montar un ataque ante el Fuengirola Potros. / ALFREDO AGUILAR El equipo granadino pierde por 0-13 frente al Fuegirola Potros en un partido que resulta igualado y que se rompe en el último cuarto JULIO PIÑERO GRANADA Domingo, 20 enero 2019, 00:55

Los Granada Lions no pudieron estrenarse con buen pie esta temporada en la Serie A de la LNFA. Perdieron por 0-13 en su duelo frente al Fuengirola Potros. Fue un partido en el que predominaron los buenos sistemas defensivos por parte de los dos equipos. En el último cuarto llegaron los puntos. Los malagueños aprovecharon su mejor físico y una mayor rotación para encarar más frescos el último tramo del encuentro.

El ataque del equipo granadino se atascó durante varias fases del partido, lo que les impidió culminar varias acciones de ataque en los dos primeros cuartos. No fueron capaces de superar la defensa agresiva que puso en liza el Fuengirola Potros. Los locales no aprovecharon las ventajas cuando avanzaron hacia el campo contrario. Los movimientos no resultaron efectivos y su rival pudo situarse bien para neutralizar todos los intentos.

Un pase de ocho yardas llevó a un touchdown para el cuadro malagueño, que llevó el 0-6 al marcador. Los Lions trataron de recomponerse, pero poco después una carrera de nueve yardas del quarterback de Fuengirola Potros y un posterior punto extra originó el 0-13, pero ya apenas quedaba tiempo y los Granada Lions no lograron anotar.