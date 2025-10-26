Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un partido anterior del Granada Femenino de fútbol sala. PRENSA GRFS
Fútbol sala

El Granada Femenino suma su segundo tropiezo en Alcorcón

Las rojiblancas de Javi Espinosa y Rafa Romero achacan su falta de puntería y quedan a cuatro puntos del liderato en Segunda

R. I.

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:20

El Granada FS Femenino visitó al Alcorcón FSF en la sexta jornada de liga en el Grupo III de Segunda División Femenina de fútbol sala. ... Amarillas y rojiblancas atravesaban su mejor momento de forma, después de ganar las madrileñas al líder de la liga, y las granadinas sumar cuatro triunfos en los primeros cinco partidos.

