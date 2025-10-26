El Granada Femenino suma su segundo tropiezo en Alcorcón

El Granada FS Femenino visitó al Alcorcón FSF en la sexta jornada de liga en el Grupo III de Segunda División Femenina de fútbol sala. ... Amarillas y rojiblancas atravesaban su mejor momento de forma, después de ganar las madrileñas al líder de la liga, y las granadinas sumar cuatro triunfos en los primeros cinco partidos.

El arranque del partido demostró las capacidades defensivas de ambos equipos, algo previsible antes del comienzo viendo los marcadores cortos en los partidos previos de ambas. Aupadas por la afición alcorconera, las locales dominaron más tiempo el juego, aunque ambas tuvieron sus opciones en distintas fases del primer tiempo. El luminoso no se movió al descanso, con todo por decidir..

En el segundo tiempo, la tónica fue similar a la salida de vestuarios. En los primeros minutos hubo opciones alternas en ambas áreas que no llegaron a fructificar. Sería en el minuto 28' cuando Sara Ferrón consiguió anotar un tanto que se presuponía valioso vista la dificultad de finalizar ataques de sendos equipos. El Alcorcón resistió hasta el final y el Granada no pudo rascar el tanto de la igualada ni siquiera apostando por la portera-jugadora.

Esta derrota, primera a domicilio para el Granada, deja a las pupilas de Javi Espinosa y Rafa Romero a cuatro puntos de las líderes y como quintas clasificadas, con un saldo de cuatro triunfos y dos derrotas (misma circunstancia que el Almagro FS). La semana que viene las nazaríes recibirán en Núñez Blanca al Albacete Fútbol Sala.