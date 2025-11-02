El Granada FS Femenino firma las tablas contra el Globalcaja Albacete

El Granada FS Femenino firmó las tablas contra el Globalcaja Albacete. Las nazaríes dejan escapar una ventaja de 2-0 en Núñez Blanca para un ... 4-4 final. Ambos equipos se midieron en un partido de la séptima jornada de liga en el Grupo III de Segunda División Femenina de fútbol sala.

Las granadinas, quintas clasificadas al comenzar la jornada después de un espectacular arranque en la competición con 12 puntos de 18 posibles, recibían en Núñez Blanca a un Albacete irregular y que también perdió su último compromiso.

El arranque del partido reflejó el dominio habitual del Granada FS Femenino sobre sus rivales. Las jugadoras de Javi Espinosa tuvieron un inicio fulgurante, con un tanto de Ana Maldonado en el 3' y otro de Belmonte en propia puerta en el 4' para dar un golpe sobre la mesa. El cuadro manchego, sin embargo, no bajó la cabeza, y firmó unos brillantes diez minutos finales de primer tiempo para darle vuelta al marcador antes del descanso, marchándose a esa instancia dominando 2-3.

En la segunda mitad, la tensión se palpó en Núñez Blanca y el Granada FS Femenino salió con todo a buscar la victoria. En el 23', María Maldonado consiguió la igualada; pero Marchante, en el 25', volvió a adelantar a las albaceteñas. Un tanto de Juárez en el 26' recuperó las tablas y el marcador no se movió más a pesar de los intentos con ataques de cinco de uno y otro equipo.

El empate a cuatro ante el Globalcaja Albacete mantiene al Granada FS Femenino en la zona noble de la tabla, ya con 13 puntos tras siete partidos de liga en Segunda División.

Ficha técnica:

Granada FS Femenino: Titulares: Lucía (P), Elo, Ana Maldonado, María Maldonado, Urre. Suplentes: Estrella (P), Truji, Fanny, Jaén, Carmen Maldonado, Anate, Juárez.

Globalcaja Albacete FS: Titulares: Belmonte (P), Andrés, María Sánchez, Salmerón, Fernández Suplentes: Pacheco (P), Navalón, Bridget, Quintanilla, Marchante, Michelle, Navarro.

Goles: 1-0 Ana Maldonado (3'), 2-0 Belmonte (p.p., 4'), 2-1 Navarro (9'), 2-2 Fernández (14'), 2-3 Truji (p.p., 17'), 3-3 María Maldonado (23'), 3-4 Marchante (25'), 4-4 Juárez (26').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 en el grupo III de Segunda División Femenina, celebrado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca (Granada).