Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una disputa en el partido. PRENSA GRFS

Fútbol sala

El Granada FS Femenino firma las tablas contra el Globalcaja Albacete

Las nazaríes dejan escapar una ventaja de 2-0 en Núñez Blanca para un 4-4 final

R. I.

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

El Granada FS Femenino firmó las tablas contra el Globalcaja Albacete. Las nazaríes dejan escapar una ventaja de 2-0 en Núñez Blanca para un ... 4-4 final. Ambos equipos se midieron en un partido de la séptima jornada de liga en el Grupo III de Segunda División Femenina de fútbol sala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  2. 2 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  3. 3

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  4. 4 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  5. 5 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  6. 6 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  10. 10 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada FS Femenino firma las tablas contra el Globalcaja Albacete

El Granada FS Femenino firma las tablas contra el Globalcaja Albacete