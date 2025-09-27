El Granada FS Femenino se exhibe y suma su segunda victoria en Segunda División Las pupilas de Rafa Romero y Javi Espinosa firman un gran encuentro para vencer a domicilio al Azuqueca en Guadalajara (2-6)

UD Azuqueca FS y Granada FS Femenino chocaron en la segunda jornada del Grupo III de Segunda División Femenina. Las guadalajareñas, que recibieron un duro 11-1 en su visita al Leganés la semana pasada, buscaban revertir su situación ante un Granada motivado tras empezar ganando ante el Camoens en su estreno en la categoría de plata del futsal femenino español.

UD Azuqueca FS Cristina Cano (P),Mónica Bermejo, Diana Barrena, Gema Dias, Paula Andújar. Suplentes: Jessica Manzano, Esther Hoyas, Irene García, Cristina Esteban Fernández. 2 - 6 Granada FS Femenino Alba (P), Francisca Martínez, Carmen Maldonado, Ana Maldonado, Urre. Suplentes: Lucía (P), Eloisa Avila, Truji, Jaén, María Maldonado, Juárez. Goles 1-0 Gema Dias (10'), 1-1 Urre (17'), 2-1 Paula Andújar (21'), 2-2 Ana Maldonado (25'), 2-3 Urre (28'), 2-4 Jessica Manzano [P.P. (35')], 2-5 Juárez (37') 2-6 Francisca Martínez (39')

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 2 en el grupo III de Segunda División Femenina, celebrado en el Pabellón Arroyo Vallejo (Azuqueca de Henares, Guadalajara).

El conjunto granadino tuvo que remar en la primera parte, que estuvo muy igualada, pero el primero en golpear fue el conjunto de Guadalajara, con un gol de Gema Dias en el minuto 10. Las rojiblancas se sobrepusieron con un tanto de Urre siete minutos después para que el partido se fuese con 1-1 en el marcador al túnel de vestuarios.

Ya en la segunda mitad, las guadalajareñas se volvieron a poner por delante con un tanto de Paula Andújar en el 21', pero las chicas de Javi Espinosa y Rafa Romero solo tardaron cuatro minutos en igualar el encuentro. Y tres minutos después, Urre, de nuevo, le dio la vuelta al luminoso. Las granadinas anotaron el 2-4 en el minuto 35 y, desde ahí, no quitaron el pie del acelerador, con otro gol en el minuto 37 y el 2-6 definitivo en el 39'.

Las chicas de Rafa Romero y Javi Espinosa, dispuestas a prolongar el sueño en Segunda División, firman dos victorias en dos partidos y se mantienen en lo alto de la clasificación. La semana que viene recibirán en Núñez Blanca al Almagro FSF, buscando un histórico triple triunfo siendo debutantes en la categoría.

