Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un disparo a puerta en la derrota del Granada. Francisco Neyra
Ligas Nacionales

El Granada Femenino FS cede por la mínima ante el Almagro

Ideal

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:44

Comenta

El Granada FS Femenino cayó derrotado por la mínima ante el Almagro. Las nazaríes pierden así un partido oficial por primera vez desde abril de 2024, a pesar de ser competitivas en Núñez Blanca (1-2).

Las pupilas de Rafa Romero y Javi Espinosa, en una dinámica espectacular con pleno de victorias desde el arranque de la pasada temporada hasta la presente, buscaban, ante su público, prolongar la histórica racha con el tercer triunfo del curso en Segunda División.

El arranque de partido evidenció la calidad de unas y otras, que se fueron tomando el pulso progresivamente. Las granadinas tantearon con más insistencia la meta de Veracruz al principio, pero conforme avanzó el primer tiempo las de Jaime García mejoraron su presión para complicar la faena a Estrella y la defensa nazarí, vestida de verde en esta ocasión.

En el segundo tiempo, el dominio visitante se prolongó, complicando siempre al Granada la salida de balón y ocasionando muchas pérdidas con su efectiva presión. Un gol de Skybina sentenció en el minuto 27' tras tantos de Juárez (1-0) y García (1-1).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  6. 6 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  7. 7 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  8. 8 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  9. 9

    «Quien quiso matarme está en la cárcel y yo en la Alhambra. He salido ganando»
  10. 10

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada Femenino FS cede por la mínima ante el Almagro

El Granada Femenino FS cede por la mínima ante el Almagro