El Granada Femenino FS cede por la mínima ante el Almagro

El Granada FS Femenino cayó derrotado por la mínima ante el Almagro. Las nazaríes pierden así un partido oficial por primera vez desde abril de 2024, a pesar de ser competitivas en Núñez Blanca (1-2).

Las pupilas de Rafa Romero y Javi Espinosa, en una dinámica espectacular con pleno de victorias desde el arranque de la pasada temporada hasta la presente, buscaban, ante su público, prolongar la histórica racha con el tercer triunfo del curso en Segunda División.

El arranque de partido evidenció la calidad de unas y otras, que se fueron tomando el pulso progresivamente. Las granadinas tantearon con más insistencia la meta de Veracruz al principio, pero conforme avanzó el primer tiempo las de Jaime García mejoraron su presión para complicar la faena a Estrella y la defensa nazarí, vestida de verde en esta ocasión.

En el segundo tiempo, el dominio visitante se prolongó, complicando siempre al Granada la salida de balón y ocasionando muchas pérdidas con su efectiva presión. Un gol de Skybina sentenció en el minuto 27' tras tantos de Juárez (1-0) y García (1-1).

