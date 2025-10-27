Gran estreno para el equipo sénior masculino de Escoriones Armilla ante el Málaga

R. I. Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 12:38 Comenta Compartir

Gran estreno del equipo sénior masculino de Escoriones Armilla, con victoria por 15-13 ante el CR Málaga. Un partido de rugby, celebrado este pasado domingo, en el Estadio de la Juventud, que tuvo a los espectadores que se dieron cita agarrados a los asientos por la incertidumbre del resultado hasta el final.

Encuentro intenso, en el que comenzó puntuando el equipo local con un golpe de castigo transformado, aunque las melés eran de superioridad malagueña. Encuentro duro en placajes. La primera parte concluyó con empate a tres puntos.

En la segunda parte, el equipo armillero se igualó en fuerza a la melé contrincante, lo que provocó momentos de igualdad. Escoriones aumentó la diferencia con un ensayo y la respuesta del equipo malagueño no se hizo esperar, superando en el marcador a los anfitriones a falta de diez minutos para el final del encuentro.

Escoriones fue capaz de llevarse la victoria, a solo cinco minutos de la conclusión del partido. Destacar el juego aéreo y desenfadado de Rodrigo Joya: primer centro del conjunto malagueño, que provocó frecuentes rupturas en la defensa local. El objetivo del equipo es clasificarse entre los dos primeros para poder acceder a la fase de ascenso a la Primera división andaluza.

