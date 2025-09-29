El GmasB pierde en su segundo test de preparación

R. I. Granada Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:27 Comenta Compartir

El GmasB sufrió una derrota ajustada (60-69) en su segundo partido de pretemporada, disputado ante Cotto Córdoba. Tras la victoria lograda en su primer encuentro ante Cordobasket, este segundo test sirvió para que el equipo continuara la puesta a punto, aunque terminó cediendo en un partido marcado por los altibajos.

El encuentro se caracterizó por un gran dominio inicial de las granadinas. Durante los primeros 25 minutos, el GmasB mostró su mejor versión, logrando abrir una ventaja que alcanzó los 12 puntos. El equipo fue capaz de mantener la delantera en el marcador a lo largo de gran parte del duelo.

Sin embargo, la dinámica del partido cambió en el último cuarto. El GmasB no logró encadenar una racha positiva que les permitiese contener al rival. Finalmente, el equipo de Córdoba logró imponerse por 60-69. A pesar de la derrota, el equipo ya se centra en su próximo compromiso: la final de la Copa Diputación. El GmasB se enfrentará al FCBG este martes a las 20.30 horas en el Estadio de la Juventud.

Temas

GmasB