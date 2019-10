Pádel «La gente ya me pedía llegar hasta una final» Javi Ruiz trabaja diversos golpes junto a su entrenador en las pistas del Nevada Pádel Club de Cúllar Vega, donde entrena cuando está en Granada. / RAMÓN L. PÉREZ Javi Ruiz vio cumplido en Menorca uno de los objetivos que perseguía en el circuito World Pádel Tour. Junto a Uri Botello se ha instalado entre las cinco mejores parejas del mundo JULIO PIÑERO Granada Jueves, 17 octubre 2019, 20:00

Javier Ruiz González pudo alcanzar por fin el pasado fin de semana una final en el circuito World Pádel Tour. El jugador granadino, que forma pareja con el melillense Uri Botello, se había quedado hasta en ocho ocasiones a las puertas de meterse en una final de un evento que disputan durante el año las mejores parejas a nivel mundial. Ya ha roto esa barrera y confía en hacerlo de nuevo en los torneos que aún restan por disputarse para cerrar la temporada.

Es de los pocos jugadores del circuito profesional que no reside en Madrid o Barcelona. Su preparación la lleva a cabo en Granada. Su entrenador es Sebas Alférez, que tiene una escuela en el Nevada Pádel Club de Cúllar Vega, y su preparador físico es Francis Molina. Estos dos granadinos son los que realizan un exhaustivo trabajo con él para que su rendimiento sea óptimo en los duros partidos que debe jugar en los torneos ante la élite del pádel mundial.

Javi Ruiz se siente muy satisfecho de contar con ellos. «La mayoría de jugadores profesionales están en Madrid, pero yo he optado por estar en mi ciudad. Tengo la ayuda de Francis Molina, que en el apartado físico es un fenómeno y lo lleva muy bien. Con Sebas Alférez, mi entrenador, he trabajado mucho y hemos sufrido para intentar conseguir objetivos que no tenía, porque yo procedía del tenis y debía perfeccionar muchas cosas. Agradezco mucho el trabajo que han hecho conmigo».

Sebas Alférez comenzó a trabajar con él hace más de dos años y medio y ha influido en su progresión. «Vi el potencial de Javi Ruiz desde que empecé a entrenarlo. Lo vi bastante antes que él. Es una persona muy tímida y lo que ha conseguido es porque se ha dado cuenta de que puede competir con los mejores. Si se ven vídeos de él de hace tres años se observa que sobrevivía con menos tiros y menos posibilidades de hacer cosas, que ahora sí hace. A nivel técnico ha evolucionado mucho. Entiende las directrices y las hace. Es una maravilla trabajar con ese tipo de jugador. Es muy noble y dispone de una capacidad técnica espectacular», asevera su entrenador.

El jugador granadino se inició en el tenis y se trasladó a Barcelona. Regresó después a Granada y mientras estudiaba su carrera sus amigos le animaron para que jugara al pádel. Fue Jesús Espejo el que le pidió que formase pareja con él para tratar de acceder al circuito World Pádel Tour. «Nos fue bien y ya después me pude dedicar mucho más», recuerda.

La evolución ha sido palpable en estas dos últimas temporadas. El año pasado disputó el Máster Final y fue elegido jugador revelación. «En Menorca pudimos romper esa barrera de las semifinales. La gente ya me lo pedía y casi era cuestión de orgullo personal. Desde el año pasado estamos jugando a muy buen nivel. Lo que hemos conseguido es por haber adquirido más madurez y tranquilidad para afrontar los partidos con las mejores parejas del circuito. Tenemos más confianza y nos lo creemos más».

Sebas Alférez es consciente del alto nivel que tiene el jugador al que entrena, aunque está convencido de que aún «tiene capacidad de mejora, porque el secreto está en saber detectar qué necesita cada jugador para ser mejor cada día». Suelen entrenar tres veces a la semana en días alternos. El técnico se siente orgulloso de que lo que trabajan «él es capaz de llevarlo después a una pista de pádel en competición. Cada día se ve su evolución».

Lleva también a otros jugadores que ya destacan en categorías menores. Son los casos de los hermanos Daniela. Lucas y Lucía Muñoz. También dirige los entrenamientos de los hermanos María y Alberto Álvarez, y de Paola Castillo y Ester Céspedes. «Prefiero que sea una escuela de menores con trato personalizado para trabajar mejor y cómodo», comenta Sebas Alférez.

Javi Ruiz ha trabajado mucho para instalarse en la élite, pero no se conforma y pretende avanzar un poco más. Se han situado entre la quinta y sexta mejor pareja del circuito mundial y para mejorar ese ránking cree que deben ser «menos irregulares que los que están por encima. Esos jugadores tienen mucho nivel y pocas veces no llegan hasta las semifinales. Intentaremos tener una pequeña subida, pese a lo difícil que es».

Campeonato de Europa

En tres semanas acudirá con la selección española para disputar el Campeonato de Europa que se llevará a cabo en Portugal. Después vendrá el Open de Córdoba, el que cogió el testigo del que se canceló en Granada. Para finiquitar la temporada llegarán los torneos de Brasil y México, y después el Máster Final que disputan las ocho mejores parejas del circuito. «Aún no estamos clasificados matemáticamente, pero con los resultados que tenemos hasta ahora son muchas las opciones que hay de jugarlo», indica.