Gabia CF Cartas desde China Hace dos temporadas firmé como entrenador del Gabia CF y es ahora, solo ahora, cuando veo resultados acordes a lo que hicimos KEVIN VIDAÑA Viernes, 11 octubre 2019, 01:44

El entrenador es un agricultor que siembra, riega y recolecta, que no siempre recolecta lo que siembra. Que Guardiola consiguiese resultados extraordinarios como entrenador del FC Barcelona no tiene más mérito que las semillas esparcidas tiempo atrás por Cruyff. A los buenos entrenadores se les debe reconocer más por cómo dejan a los equipos que por cómo los mantienen, por el rumbo de estos después de su estadía. Me preocupa mucho el estado de los equipos a los que entreno después de irme. Porque nadie es realmente bueno si se hace imprescindible, nadie es buen entrenador si hace que los jugadores no sepan jugar tras su desaparición. Hace dos temporadas firmé como entrenador del Gabia CF y es ahora, solo ahora, cuando veo resultados acordes a lo que hicimos. Fueron seis meses que ahora son más. Era diciembre y la plantilla necesitaba más de diez fichajes para seguir compitiendo con posibilidades. El capitán 'Cordo' confió en mis decisiones, ejerció de líder en un miramiento absoluto por la comunidad y permitió lo que sería el inicio de una gran idea futbolística. Con esta confianza llegó el fichaje de Rafa Peláez, piedra angular de la idea: juntar a jugadores rebeldes, de buen pie y criados en plazoleta, desobedientes. El cuidado de la pelota puesta en marcha. Rafa atrajo a jugadores y conseguimos salvar la categoría. Al año siguiente volvieron a hacerlo a pesar de los graves problemas económicos. Y esta temporada, los gabirros han confeccionado una familia a coste cero pero acorde a los deseos primerizos, atrayendo a jugadores de su mismo sentir, jugadores de exquisito nivel técnico que priorizan la pelota y el juego por encima de todas las cosas. El fútbol de la calle llevado al Municipal. De momento, cuentan todos sus partidos por victorias, más el invisible triunfo de saber que los placeteros tienen sitio en Gabia; balón al suelo, pisaditas y túneles, goles de rabona, de chilena y de tacón, afán continuo de atacar y 'mareítos' al rival de cincuenta toques. Pareciera que los indisciplinados son los más disciplinados en esto de competir.