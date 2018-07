Ciclismo El futuro español del ciclismo de carretera pasa por Almuñécar Carlos Rodríguez, en el centro de la imagen. / IDEAL Carlos Rodríguez Cano logró la medalla de bronce en el último europeo y espera sentenciar la Copa de España, en la que es líder ALEJANDRO MOLINA GRANADA Domingo, 22 julio 2018, 01:13

Carlos Rodríguez Cano va a dar que hablar. Es de esas personas a las que se le dan bien todos los deportes. Disciplinado, sano, buen estudiante y desde hace unos días medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta. También despuntó en BMX pero ha sido en ciclismo de carretera donde ha comenzado a brillar a nivel internacional. La semana pasada destacó en el Europeo y eso ya son palabras mayores, aunque viene apuntado maneras desde hace años. Se define a sí mismo como un todoterreno, rápido cuando es necesario y buen contrarrelojista, pero reconoce que le gusta subir. Según el delegado en Granada de la Federación Andaluza de Ciclismo, Ángel Camarero, el talento de Carlos Rodríguez está fuera de toda duda. «Hacía muchos años que no veía a un júnior con tanta clase, es un verdadero fenómeno», asegura Camarero, que ha seguido la evolución del ciclista de sexitano desde que empezó a competir en escuelas. Camarero se deshace en elogios hacia Carlos pero no olvida al Club Ciclista Almuñécar, en el que Carlos Rodríguez militó hasta dar el salto a la Fundación Contador. «El Ayuntamiento de Almuñécar siempre ha apoyado el ciclismo y el Club Ciclista ha contado con el trabajo de un director deportivo excelente como es Francisco Álvarez Vinuesa, todo eso ha influido positivamente», insiste Camarero, que apunta que a partir de ahora lo que necesitará es un poco de suerte. Y es que el talento es importante, pero algo de fortuna en el momento clave siempre es necesaria para triunfar. Tras su paso por el Club Ciclista Almuñécar pasó al Bicicletas Valdayo onubense y en sus filas consiguió ser campeón de Andalucía.

El otro gran pilar sobre el que se asientan los éxitos de Carlos Rodríguez son sus padres. No hay duda de que detrás de un gran deportista casi siempre hay unos progenitores que lo apoyan y este es un buen ejemplo. Los dos practican ciclismo y con ellos ha vivido el deporte de su más tierna infancia.

Su madre se llama María del Mar y asegura que «siempre hemos sido aficionados al deporte. Él no sólo ha hecho bicicleta, también ha practicado tenis, natación y windsurf, entre otras cosas». La pasión por el deporte no le ha restado interés por los estudios. Este año ha cursado Primero de bachillerato y las notas han sido buenas. Aunque no sabe todavía qué carrera va a estudiar, tiene claro que no quiere descuidar su formación.

Líder de la Copa de España

Actualmente el ciclista del Polartec Kometa marcha en primera posición de la clasificación general de la Copa de España y puede sentenciarla en pocas semanas. «En agosto correré la última prueba. Creo que podemos sentenciarla bien yo o alguno de mis compañeros de equipo», certifica.

Sobre su actuación en el Campeonato de Europa se muestra humilde pero no esconde que esperaba hacer un buen papel. Era un recorrido de 118,8 kilómetros y el sexitano aguantó bien el demarraje del belga Remco Evenepoel, pero terminó por ceder y Remco se hizo con el oro. Carlos fue alcanzado por un grupo numeroso en el que ya sólo se competía por el bronce. Los ataques eran constantes y el desgaste tremendo, pero el sexitano logró finalmente imponerse al sprint y traer hasta su pueblo una medalla que sabe a primer puesto. «No sabía si iba a conseguir la medalla pero había preparado muy bien el campeonato y esperaba un buen resultado», comenta el corredor del Polartec, equipo perteneciente a la Fundación Contador.

Como no podía ser de otro modo, Carlos Rodríguez tiene al pinteño entre sus ídolos pero no es el único. «Me gusta mucho Sagan, Landa y Contador, cómo no», abunda el ciclista. Sobre un hipotético futuro como profesional, afirma que es una posibilidad pero no se obsesiona. «Me gustaría llegar a profesional pero siempre y cuando disfrute sobre la bicicleta, eso es imprescindible», apunta. Se ve que el sello de sus padres está presente. «No nos planteamos el futuro como ciclista profesional. Ahora preferimos vivir e presente y que él disfrute, ya se verá más adelante», aporta su madre. No se sabe hasta dónde llegará Carlos dentro del deporte de las dos ruedas. Talento no le falta y si la suerte le acompaña seguro que logrará dar el salto. El futuro está por llegar pero su presente invita a soñar.