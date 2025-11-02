Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El local Nieto pone un centro frente al visitante Andi. J. A. S.

Fútbol

El Motril amplía su distancia como líder

Tercera RFEF ·

El Churriana gana al Martos, el Arenas empata con el Mijas y Huétor Vega y Huétor Tájar pierden a domicilio

José A. Salvador

Motril

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

El Motril amplió su distancia como líder del grupo IX de Tercera RFEF al ganar al Alhaurino (2-0) en un partido al que le ... sobró la segunda parte. Además del Recreativo, también ganó el Churriana al Martos (2-0) y como local empató el Arenas con el Mijas (1-1). A domicilio perdieron el Huétor Vega en Torre del Mar (3-1) y el Huétor Tájar en Porcuna (1-0).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

