El Motril amplía su distancia como líder

El Motril amplió su distancia como líder del grupo IX de Tercera RFEF al ganar al Alhaurino (2-0) en un partido al que le ... sobró la segunda parte. Además del Recreativo, también ganó el Churriana al Martos (2-0) y como local empató el Arenas con el Mijas (1-1). A domicilio perdieron el Huétor Vega en Torre del Mar (3-1) y el Huétor Tájar en Porcuna (1-0).

Los goles de Pablo Muñoz y Niko Kata para el Motril dejaron su partido visto para sentencia a la media hora. Nieto y Antonio López pudieron ampliar la cuenta ya tras el descanso más allá de una parada de De la Osa.

El Churriana volvió a ganar tras un partido muy serio. El doblete de Nacho Buil en la primera parte reflejó la clara superioridad sobre el Martos para consolidar a su equipo en 'play off'.

Volvió a quedarse sin puntuar de tres, y ya van cinco jornadas consecutivas, el Arenas de Jorge Molina. Pablo Aguilar adelantó de penalti a los locales, mejores durante la primera parte, pero el empate de Moro hizo justicia a la segunda.

Derrotas fuera

No pudieron sumar fuera de casa ni el Huétor Vega ni el Huétor Tájar. Los de Rizos se adelantaron a los siete minutos en Torre del Mar con un gol de Joaquín, pero una última media hora espectacular de los locales dio la vuelta al marcador con dianas de Maldonado, Corado y Portillo. Un solitario tanto de Adriano bastó al Atlético Porcuna, sin acierto entre los pupilos de Julio Catalá como para alejarse de los puestos de descenso.