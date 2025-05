Manu del Moral, exfutbolista de Primera división con el Getafe entre otros como el Atlético de Madrid, el Sevilla o el Eibar, e internacional absoluto ... incluso, trató de revertir el rumbo del Motril tras la destitución de Emilio Fajardo. «Podía haberlo sacado adelante, pero el fútbol está montado así», reflexiona. El equipo, sin embargo, volvió al 'play off' con él.

–¿Por qué aceptó el puesto?

–El club consideró que tenía conocimiento total de la plantilla y que la mejor solución, y la más rápida, estaba en casa después de dos destituciones. Me sentí plenamente capacitado y no dudé.

–El equipo estaba roto.

–Me centré en lo anímico, pidiendo a los jugadores que no miraran a la presión para que no tuvieran presión después de siete jornadas sin ganar, y un cambio de entrenador siempre produce un cambio de mentalidad. Los que no juegan se motivan, y eso provoca que todos sean más intensos.

–¿Cómo lleva lo de dirigir?

–Los exfutbolistas no queremos perder contacto con el balón y siempre me gustó como lo más cercano. Es mi primera experiencia y se sufre más que jugando, pero lo interiorizo. Me gustaría dedicarme a esto porque disfruto del día a día y solamente me condicionaría la familia por mis hijos al trabajar mi mujer en el hospital.

–¿Sueña con el ascenso?

–Hay que ser realistas; nos recompusimos, pero no estábamos cumpliendo las expectativas que teníamos. Aun así, estoy viendo una comunión con la afición como nunca antes vi aquí, y eso me ilusiona. Visualizo un recibimiento en el Escribano Castilla y las gradas llenas con banderas. Pido a la gente que confíe; lo necesitamos.

–¿Cómo ve al equipo?

–Queríamos acabar primeros pese a la ventaja del Atlético Malagueño y el Real Jaén y acabamos en el mejor puesto posible. Los jugadores fueron una piña, solidarios y comprometidos, y lo tradujimos en el terreno de juego. Estoy muy orgulloso del equipo.

–¿Qué piensa del Torre del Mar?

–El cambio de entrenador puede desestabilizarle, pero tiene una plantilla consolidada y si está en 'play off' es por algo. Tenemos que pensar en nuestra mejor versión.

–¿Qué le dice a la afición?

–Que esto no acaba aquí. Vamos cumpliendo objetivos e intentaremos ascender, porque los 'play off' no se juegan, se ganan; nadie se acuerda del que pierde. Necesitamos a la gente más de lo que cree; hubo partidos que ganamos por su apoyo y ya no hay margen de error. Seguro que nos llevará en volandas hacia el ascenso.