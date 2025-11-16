Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cameron fue uno de los futbolistas más destacados del Motril. J. A. S.
Fútbol

El Churriana se lleva el derbi con el Huétor Tájar

Tercera RFEF ·

El Motril empata en casa con el San Pedro mientras Arenas y Huétor Vega ganan a Melilla B y Torreperogil

José A. Salvador

Motril

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

El Churriana de la Vega remontó el derbi con el Huétor Tájar (2-1) en la undécima jornada de competición en el grupo IX de ... Tercera RFEF. Los visitantes fueron superiores en la primera parte y se adelantaron con un gol de Manu Hita a la media hora, pero los locales supieron aguantar el chaparrón y a base de casta y buen juego terminaron dándole la vuelta al marcador gracias a un nuevo doblete de Nacho Buil. El segundo tanto del equipo que dirige Levi Cantero se produjo a cinco minutos del final.

