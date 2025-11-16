El Churriana se lleva el derbi con el Huétor Tájar
Tercera RFEF ·El Motril empata en casa con el San Pedro mientras Arenas y Huétor Vega ganan a Melilla B y Torreperogil
José A. Salvador
Motril
Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:58
El Churriana de la Vega remontó el derbi con el Huétor Tájar (2-1) en la undécima jornada de competición en el grupo IX de ... Tercera RFEF. Los visitantes fueron superiores en la primera parte y se adelantaron con un gol de Manu Hita a la media hora, pero los locales supieron aguantar el chaparrón y a base de casta y buen juego terminaron dándole la vuelta al marcador gracias a un nuevo doblete de Nacho Buil. El segundo tanto del equipo que dirige Levi Cantero se produjo a cinco minutos del final.
Además del Churriana, y del Recreativo Granada, también ganaron el Arenas de Armilla al Melilla B (1-0) y el Huétor Vega en Torreperogil (0-1) mientras que el Motril no pasó del empate en casa con el San Pedro (3-3). El líder siguió invicto pese a unas segundas tablas consecutivas, esta vez con el colista, ya con sus rivales más cerca de la clasificación. El equipo de Chus Hevia se adelantaron en hasta tres ocasiones con 'hat trick' de Pato pero Almagro, Andrés y Santi, este último de penalti, fueron empatando y no sin justicia para los de Bodipo.
Sí logró su segundo triunfo consecutivo el Arenas, que ganó por la mínima a un combativo Melilla B. Un gol olímpico de Migue García adelantó al equipo que dirige Jorge Molina a la media hora sin que ya se moviera el electrónico.
Otro tanto solitario, el de Joan Grasa para el Huétor Vega nada más empezar la segunda parte, le dio también tres puntos al Huétor Vega en Torreperogil. Los de Rizos prosiguen su ascenso en la clasificación tras dejar atrás sus problemas para confeccionar la plantilla.
