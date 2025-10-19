El Motril y el Arenas empatan en casa

El Motril y el Arenas no pasaron del empate en casa ante Torredonjimeno (1-1) y Mancha Real (0-0) respectivamente durante una séptima jornada ... del campeonato en el grupo IX de Tercera RFEF en la que tanto el Churriana de la Vega como el Huétor Tájar ganaron y convencieron ante Marbellí (1-0) y El Palo (1-3). El Huétor Vega, por su parte, perdió con contundencia en San Pedro (3-0).

No pasó de las tablas el Motril en el duelo entre los dos únicos equipos invictos de la categoría. Los locales tuvieron siete ocasiones claras pese a no gozar de la circulación de balón de otros partidos pero el portero Alberto Martínez se ganó el sueldo. Los visitantes, muy ordenados y expeditivos, se adelantaron con un gol de penalti marcado por Gaona en su único tiro a palos pero Antonio López empató al final.

También hubo un punto para cada equipo, pero sin goles, entre el Arenas y el Mancha Real. Los armilleros acumularon tres jornadas sin ganar y sin anotar pese a gozar de numerosas ocasiones, con mucha emoción.

Sí se confirmó como la revelación el Churriana, que ganó al Marbellí diseñado a golpe de talonario en El Frascuelo con un gol de Jorge Molina. No encontró rival el Huétor Tájar en El Palo, con tantos de Mayas y Manu Hita al cuarto de hora y sentencia de penalti de Joaquín tras recortar distancias Camacho a la hora.

Jugó mal el Huétor Vega en casa del hasta entonces colista San Pedro. Rodolfo Bodipo debutó como entrenador con la primera victoria de su equipo en el curso con un doblete de Dani Almagro y otro gol de Diego Rubio.