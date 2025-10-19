Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro y Andy fueron dos de los futbolistas más destacados. J. A. S.

Fútbol

El Motril y el Arenas empatan en casa

Tercera RFEF ·

Churriana de la Vega y Huétor Tájar ganan y convencen ante Marbellí y El Palo

José A. Salvador

Motril

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:26

El Motril y el Arenas no pasaron del empate en casa ante Torredonjimeno (1-1) y Mancha Real (0-0) respectivamente durante una séptima jornada ... del campeonato en el grupo IX de Tercera RFEF en la que tanto el Churriana de la Vega como el Huétor Tájar ganaron y convencieron ante Marbellí (1-0) y El Palo (1-3). El Huétor Vega, por su parte, perdió con contundencia en San Pedro (3-0).

