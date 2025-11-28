El Fundación UAPO Granada Femenino recibe al Martos en el derbi andaluz

El Fundación UAPO Granada FS Femenino tiene por delante esta jornada 11 un derbi andaluz. El conjunto granadino recibe la visita del Martos FS Jaén ... Paraíso Interior, un equipo asentado en la categoría, este domingo a partir de las 12 horas. Será un partido clave para los dos equipos, ya que las rojiblancas son undécimas en la clasificación y las jienenses, con un punto más, son novenas. Las discípulas de Rafa Romero y Javi Espinosa intentarán volver a la senda de la victoria después de dos empates y tres derrotas. En el anterior partido, el Granada perdió contra el CD Salesianos Puertollano por 6 goles a 2.

El Martos FS Jaén Paraíso Interior, por su parte, llega a este encuentro tras dos derrotas consecutivas. En el último encuentro, el conjunto jienense perdió en casa por la mínima (4-5) contra el CDE Leganés FS Masdeporte. El entrenador granadino, Javi Espinosa, califica de clave el partido: «Intentaremos volver a las buenas sensaciones del principio de la temporada, es un partido fundamental en estas jornadas que vienen».

