Un partido en casa del Fundación UAPO. Ángel Rodríguez /GRFS

Fútbol sala

El Fundación UAPO Granada Femenino recibe al Martos en el derbi andaluz

Será este domingo a partir de las 12 horas

R. I.

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

El Fundación UAPO Granada FS Femenino tiene por delante esta jornada 11 un derbi andaluz. El conjunto granadino recibe la visita del Martos FS Jaén ... Paraíso Interior, un equipo asentado en la categoría, este domingo a partir de las 12 horas. Será un partido clave para los dos equipos, ya que las rojiblancas son undécimas en la clasificación y las jienenses, con un punto más, son novenas. Las discípulas de Rafa Romero y Javi Espinosa intentarán volver a la senda de la victoria después de dos empates y tres derrotas. En el anterior partido, el Granada perdió contra el CD Salesianos Puertollano por 6 goles a 2.

