Atletismo Fontes y Hernández acaban cuartos en el Encuentro Unión Mediterránea sub 23 Ignacio Fontes y Lorenzo Hernández, junto a sus compañeros. / C. J. Medalla de chocolate para ambos, como se conoce en el argot JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 22 enero 2019, 01:12

Los atletas granadinos Ignacio Fontes y Lorenzo Hernández acabaron cuartos en sus competiciones del Encuentro Unión Mediterránea sub-23 de pista cubierta que tuvo lugar el pasado sábado en Miramas (Francia). Medalla de chocolate para ambos, como se conoce en el argot. Ignacio Fontes, atleta del Playas de Castellón, completó el 1.500 en 3:47.79 a 29 centésimas del francés Pierrick Jocteur-Monrozier en una prueba que ganó el español Adrián Ben Montenegro en 3:46.34. Por su parte, el lanzador de peso motrileño Lorenzo Hernández obtuvo el cuarto mejor registro en 17.01 metros, tras el también francés Jordan Guehaseim que hizo 17.19. La victoria fue para el griego Odysseas Mouzenidis en 18.62m.

Fontes lideró el inicio de su carrera junto a su compañero español Adrián Ben Montenegro «con un ritmo alto de salida, turnándonos para tirar», como explica a IDEAL. «A falta de 400 metros me encontré con mucha fuerza me falló la decisión final, porque tendría que haber apretado antes», remarca el atleta, tercero a falta de sólo 200 metros y sobrepasado a falta de apenas 120m, justo antes de entrar a la curva. Ignacio Fontes buscará la mínima para el campeonato de Europa absoluta el próximo 6 de febrero en Sabadell.

Lorenzo Hernández, atleta del FC Barcelona, contextualiza que a la competición llegó «con la peor marca y sin haber entrenado prácticamente el peso ya que me dedico al disco pero bien físicamente». «Empecé con nervios y casi que eché a perder los tres primeros tiros. En la mejora entré en última posición pero ya empecé a meterme en la competición y me puse cuarto en mi cuarto lanzamiento», cuenta Lorenzo Hernández, quien haría nulos los dos siguientes intentos. Con ese registro consigue la mínima para la Copa de Europa de lanzamientos que se celebrará en Samorín (Eslovaquia) el próximo mes de marzo.

La delegación española acabó satisfecha al finalizar segunda en el medallero con ocho metales (cuatro oros, dos platas y dos bronces) tras los anfitriones franceses, entre 22 países participantes.

Pablo Sánchez

El atleta granadino Pablo Sánchez repitió el tercer puesto logrado un año atrás en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón 2019 de Jaén, que se celebró el pasado sábado. 10.000 atletas para 10.000 metros de recorrido rompepiernas con subidas y bajadas continuas entre miles de aficionados jaleando a los corredores y antorchas en un ambiente espectacular. Sánchez detuvo su crono en 29 minutos y 39 segundos, tercero en la general tras Mohamed Abdeselam (Ramón y Cajal) por medio minuto y a sólo ocho segundos de Carlos Castillejo (Adidas). El granadino logró el mejor tiempo de su categoría.

Pablo Sánchez apunta a IDEAL su sorpresa por los participantes. «Hubo bastante más nivel que en ediciones anteriores, lo comprobé en el hotel. No estaba en mis planes. Sabía que no iba a ser fácil repetir podio pero me sirvió de aliciente», razona. «Fue una carrera rápida y de desgaste. Salimos un grupo de nueve atletas tirando y aguanté en ese grupo los primeros cinco kilómetros, en los que se pasa mal, hasta que poco a poco fueron cayendo atletas. Aproveché mi baza pero ya no pudimos seguir el cambio de Abdeselam al sexto kilómetro», describe.

«Nos quedamos tres atletas parejos e intenté imponer un ritmo rápido en la bajada para asegurar el podio. Castillejo y yo no pudimos dejar atrás al tercero en discordia hasta el último kilómetro y medio en subida y ya al final Castillejo me cambió el ritmo. Fue muy duro pero en la recta final le recorté veinte metros y se llevó un susto, aunque al final no pudo ser», cuenta Pablo Sánchez. «Me quedo con la espinita de que pude ser segundo pero Castillejo es un gran atleta, como otros que quedaron detrás de mí. El ambiente fue espectacular», valora el atleta granadino de Unicaja. La victoria femenina fue para la sevillana Carolina Robles, del Valencia Esport, en 33 minutos y cinco segundos.