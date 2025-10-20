Fabián Megías Villalba se corona campeón del Open Warriors Andalucía

R. I. Lunes, 20 de octubre 2025, 18:59 Comenta Compartir

El granadino Fabián Megías Villalba logró imponerse en el Open Warriors Andalucía 2025, celebrado en el Pabellón Municipal Andrés Jiménez de Carmona (Sevilla). Este torneo marcó su debut como competidor amateur y reunió a los mejores atletas de luchas olímpicas, grappling, grappling GI y MMA de Andalucía, que situaron al evento como un referente en la región. Constituyó un escaparate del talento emergente y de la pasión que despiertan estas disciplinas. Los combates alcanzaron un alto nivel técnico y demostraron el crecimiento del deporte en la comunidad andaluza, mientras el ambiente resultó vibrante para aficionados y practicantes.

La victoria del granadino Megías Villalba subraya su dedicación y preparación, además del impulso que iniciativas como el Open Warriors Andalucía proporcionan al deporte local. La organización proyecta futuras ediciones con el objetivo de establecer el torneo como un referente ineludible en el calendario deportivo de Andalucía.