La expedición granadina suma 44 medallas para España en el Europeo de Kenpo

La expedición granadina que asistió al Campeonato de Europa de Kenpo disputado en Bolaños de Calatrava sumó 14 medallas de oro, siete de plata y ... 23 de bronce, un gran 'botín' que sirvió para proclamar a la selección española como campeona continental en la clasificación general.

La competición se realizó en cuatro jornadas y en las modalidades de kata, kobudo, kata por equipos, defensa personal y combate (submission, semikenpo, fullkenpo y knockdown). Por clubes, el Kenpo Vélez de Benaudalla aportó cuatro competidores que consiguieron un oro, dos platas y tres bronces, destacando el primer puesto en el podio de Óliver Castilla en combate semikenpo. Del Club Kyoruki de Peligros fueron convocados tres kenpocas que sumaron un oro, por medio de José Luis Cáceres, y un bronce.

El Club Adakka de Almuñécar se alzó con dos medallas de oro, una de plata y diez bronces. Siete kenpocas sexitanos acudieron al Europeo, subiendo a lo más alto del cajón Pablo Vaca, en kata, y Daniel Ramírez, en kobudo. Por último, del Club Kenpo Motril fueron ocho deportistas los que defendieron los colores de España alzándose con diez oros, cuatro platas y nueve bronces.

Los motrileños que reproclamaron campeones de Europa fueron Laura Morales Rico, en kata por equipos; Mario Estepa Montilla, en defensa personal; María Antúnez Alonso, en kobudo; Gabriel Galdeano, en combate semikenpo; Carolina Palomo, en kata, kata equipos y defensa personal; y Tabatha Peña, en kata, kata por equipos y en combate semikenpo.