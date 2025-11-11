Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Algunos de los medallistas granadinos. R. I.

Artes marciales

La expedición granadina suma 44 medallas para España en el Europeo de Kenpo

Competidores de Motril, Almuñécar, Vélez de Benaudalla y Peligros contribuyen al título continental con 14 oros, siete platas y 23 bronces

José A. Salvador

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

La expedición granadina que asistió al Campeonato de Europa de Kenpo disputado en Bolaños de Calatrava sumó 14 medallas de oro, siete de plata y ... 23 de bronce, un gran 'botín' que sirvió para proclamar a la selección española como campeona continental en la clasificación general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  7. 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La expedición granadina suma 44 medallas para España en el Europeo de Kenpo

La expedición granadina suma 44 medallas para España en el Europeo de Kenpo