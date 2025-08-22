Los exentrenadores del Motril se buscan muy bien la vida

En las últimas temporadas, las rotaciones en el banquillo del CF Motril se ha convertido en algo habitual. Basta certificarlo con el último curso donde ... tres fueron los entrenadores que dirigieron a un equipo que finalmente terminó jugando los 'play off' de ascenso a la Segunda RFEF. Lo que sí es cierto es que emigran del conjunto motrileño y terminan encajando en buenos proyectos deportivos.

En la campaña 2024/25, el internacional con España Manu del Moral, jienense de nacimiento y motrileño de adopción, finalizó el ejercicio y cuando todo apuntaba a su renovación tocó a su puerta el Getafe B, equipo con el que como jugador es el máximo goleador en Primera división, y por el que firmó para entrenar en Segunda RFEF. Junto a Manu se fue Esteban Pizarro, preparador físico del CF Motril durante los últimos cuatro años.

Otro de los técnicos blanquiazules de la pasada temporada fue el almeriense Pablo Hernández, míster que comenzó en pretemporada y al que apenas un mes después, no llegó ni a comenzar la Liga, se le cesó. Pablo fichó esta campaña para dirigir al Villarrobledo de Tercera RFEF, si bien Manu del Moral le ofreció ser su segundo y finalmente rescindió contrato con el conjunto extremeño para recalar en el filial del Getafe.

La destitución de Pablo Hernández propició la llegada al CF Motril de Emilio Fajardo, técnico consolidado en la categoría que acumuló siete partidos sin ganar y en plenas fechas navideñas fue reemplazado por el reseñado Manu del Moral. Fajardo, tras seis meses viendo mucho fútbol, ha decidido emprender una aventura fuera de España firmando como entrenador por el Hatta Club de Dubái de la UAE Pro League (Segunda División de Emiratos Árabes Unidos). Con su nuevo equipo intentará ascender a Primera –el año pasado finalizó quinto–, fijándose en el español para intentar volver a una máxima categoría en la que sí lograron su objetivo el Al Dhafra y Dibba Al Fujairah, planteles que aventajaron en doce y once puntos al nuevo equipo de Fajardo.

Mirando solo una temporada atrás, la 2023/24, el catalán Edu Oriol fue el míster que finalizó la campaña. Oriol, que terminó su etapa como jugador en tierras catalanas donde tiene muy buen cartel, es el actual director deportivo de fútbol 11 de la Fundación Reus Deportiu, a la vez que míster del conjunto cadete de División de Honor. A estos hay que unir que también es entrenador de la Barça Academy, por lo que enseña esta metodología a nivel mundial impartiendo clínics en España y en el extranjero.